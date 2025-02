Lagune Barra Hotel: integração com Riocentro e Farmasi Arena garante experiência inédita para shows Empreendimento oferece desconto especial para fãs de Christina Aguilera na hospedagem e transfer gratuito para a apresentação da cantora... Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 17h06 ) twitter

Empreendimento oferece desconto especial para fãs de Christina Aguilera na hospedagem e transfer gratuito para a apresentação da cantora no dia 6 de fevereiro na cidade

Parte do complexo do Riocentro e a poucos minutos da Farmasi Arena – mais precisamente, um trajeto de 2,7 km, que dura apenas cinco minutos de carro –, o Lagune Barra Hotel permite que hóspedes e visitantes vivenciem uma experiência inédita no Rio de Janeiro.

Com completa infraestrutura de hotel lifestyle, o empreendimento é o único na cidade que oferece pacotes com desconto na tarifa de hospedagem, incluindo café da manhã e transfer gratuito de ida e volta (no caso da Farmasi Arena), para shows de grandes nomes da música nacional e internacional, feiras de negócios e congressos, entre outros eventos no Rio.

Para a estreia tão aguardada de Christina Aguilera no Brasil, no dia 6 de fevereiro de 2025, na Farmasi Arena, a taxa de ocupação hoteleira já está alta na cidade (57,13%), com uma média de 55,97% nos bairros da região (Barra da Tijuca, Recreio e São Conrado), de acordo com dados do HotéisRIO, divulgados nesta quinta-feira, 23 de janeiro. No Lagune Barra Hotel, os fãs da cantora podem garantir 20% de desconto na hospedagem e ainda desfrutar de transfer gratuito de ida e volta para o show, utilizando um cupom promocional (CHRISTINA20).

‌



A edição 2025 do Web Summit Rio, maior conferência de inovação e tecnologia do mundo, vai acontecer de 27 a 30 de abril, no Riocentro. Considerado o segundo evento mais importante da região (fica atrás apenas do Rock in Rio), trouxe números expressivos para o hotel em 2024. "Tivemos a maior taxa de ocupação do ano, superada apenas pelo Rock in Rio. Esse evento é fundamental para a nossa projeção na cidade," ressalta Fernando Amorim, gerente-geral do Lagune Barra Hotel.

Já a última edição da Bienal do Livro no Rio, em 2023, no Riocentro, garantiu a maior taxa de ocupação do hotel anual, alcançando 92%. Neste ano, o encontro literário está agendado para junho, entre os dias 13 e 22. “Já temos reservas para a data feitas há mais de um ano”, diz Amorim.

‌



O gestor destaca o compromisso do hotel em aprimorar serviços e infraestrutura para atender à crescente demanda: "Nossa meta é continuar surpreendendo nossos hóspedes e parceiros com excelência e inovação, consolidando o Lagune como referência em hospitalidade”.

Lagune Barra Hotel

‌



Endereço: Av. Salvador Allende 6.555, portão C - Barra Olímpica, Rio de Janeiro/RJ, 22783-127

Telefone: (21) 2113-7000

E-mail: reservas@lagunebarrahotel.com. br

Site: lagunebarrahotel.com.br/