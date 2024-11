Larissa Gomes lança “Essa Não Sou Eu”, com Raphaela Santos O novo single da cantora baiana, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, vem junto com clipe que conta com a participação... Cartão de Visita|Do R7 29/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h28 ) twitter

O novo single da cantora baiana, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, vem junto com clipe que conta com a participação da influenciadora Sheuba

A cantora baiana Larissa Gomes está de volta com o lançamento de seu mais novo single “Essa Não Sou Eu”, parceria com a estrela do brega Raphaela Santos. Lançado nesta sexta-feira (29), a nova faixa é uma das grandes apostas de Larissa, combinando dois nomes que estão em ascensão no mercado da música nordestina.

Ouça “Essa Não Sou Eu”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a nova música de Larissa Gomes mescla o forró característico da cantora, com o brega de Raphaela Santos. Na composição, assinada por Cristian Luz e Thales Gui, as artistas cantam sobre os impactos da traição em um relacionamento, e sobre como elas não se sentem bem pagando na mesma moeda.

‌



“Mais um lançamento que eu me apaixono. Espero mesmo que vocês gostem tanto quanto eu. Agradeço muito a Rapha e Sheuba, por terem embarcado comigo na ideia desse novo projeto”, comenta Larissa, sobre sua nova faixa e o vídeo que a acompanha.

Além do lançamento nas plataformas digitais, via ONErpm, “Essa Não Sou Eu” também estará disponível no canal oficial de Larissa Gomes no Youtube. Com a presença da influenciadora Sheuba, que tem mais de três milhões de seguidores nas redes, o novo clipe será lançado na plataforma de vídeos na mesma sexta-feira (29).

‌



O vídeo foi gravado em Salvador, com ambientação da Baía de Todos os Santos, trazendo todos os signos importantes para a baiana. Larissa também colaborou com Iuri Dantas, que foi o diretor do projeto, e com a GS Produtora, que produziu o clipe.

Assista “Essa Não Sou Eu”.

‌



Nascida em Vitória da Conquista, na Bahia, Larissa Gomes tem construído sua carreira há mais de dez anos, sendo um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é sofrência, e o novo single não é exceção. Crescendo cada vez mais, Larissa espera emocionar o público com “Essa Não Sou Eu”, sua mais nova promessa.

Sobre Larissa Gomes: Natural de Vitória da Conquista, na Bahia, Larissa Gomes elegeu a sofrência para trilhar sua trajetória. Aos 27 anos, a artista é dona de um talento incrível, que já tem marca consolidada no interior da Bahia. Com um carisma que conquista o público por onde passa, uma grande atuação no palco, muita qualidade musical, letras que emocionam e um estilo inovador, Larissa vai colecionando fãs por onde passa.

E além do carisma nos palcos, a espontaneidade tem feito com que grandes ícones da música, com a cantora Ivete Sangalo, a convidem para participações especiais. O amor pela música começou ainda muito nova, quando gravou seu primeiro álbum, aos 15 anos. Aos 17, assinou com uma gravadora e a partir daí começou o seu trabalho profissional.

