Larkin Poe compartilhou seu último single "Little Bit" Larkin Poe, a dupla vencedora do GRAMMY® formada pelas irmãs Rebecca e Megan Lovell, multi-instrumentistas radicadas em Nashville –... Cartão de Visita|Do R7 05/12/2024 - 15h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 15h08 )

Escute aqui.

Larkin Poe, a dupla vencedora do GRAMMY® formada pelas irmãs Rebecca e Megan Lovell, multi-instrumentistas radicadas em Nashville – compartilhou seu último single, “Little Bit”, disponível agora por meio de sua própria Tricki-Woo Records. Um vídeo oficial da música estreia hoje no YouTube. A música, na qual Rebecca canta apaixonadamente sobre estar presente, atenta e no momento, anuncia o aguardado novo álbum de Larkin Poe, Bloom, que chega na sexta-feira, 24 de janeiro de 2025.

“Desde o início, parece que fomos tentadas a viver a vida inclinados para a frente”, diz Rebecca Lovell. “Como músicos em turnê, cultivamos uma cultura de alta intensidade, mas o brilho foi aos poucos se apagando. 'Little Bit' trata de desacelerar e saborear os pequenos detalhes preciosos, como diz a letra: 'more ain't always more than a little bit'”.

Bloom – que sucede Blood Harmony, álbum vencedor do prêmio GRAMMY® de 2023 – foi revelado pela primeira vez há poucos meses, após o triunfo como dupla/grupo do ano no Americana Honors & Awards de 2024. O álbum inclui singles lançados recentemente, como a contemplativa faixa de abertura, “Mockingbird”, a exuberante e cheia de blues “If God Is A Woman” e a inovadora “Bluephoria”, todas acompanhadas de videoclipes oficiais que estão disponíveis agora no YouTube.

Apresentado pela Americana Music Association no histórico Ryman Auditorium em Nashville, a vitória de Larkin Poe marcou a mais recente conquista no que está sendo um marco em 2024 para a dupla de irmãs, começando no início deste ano com seu primeiro prêmio GRAMMY® na carreira, ganhando o prêmio de melhor álbum de blues contemporâneo pelo aclamado sexto álbum de estúdio de 2023, Blood Harmony. Agora, com Bloom, a Larkin Poe se aventura ainda mais em sua jornada musical em evolução com uma coleção de músicas que ressoam com introspecção, autenticidade e uma profunda conexão com suas raízes na música americana.

Produzido e em grande parte coescrito por Megan, Rebecca e Tyler Bryant, o álbum marca uma evolução significativa para a Larkin Poe, refletindo uma sinergia que vai além da mera parceria musical. Já elogiadas pela sinceridade de suas músicas, as irmãs Lovell agora destacam ainda mais seu dom de contar histórias, aprofundando-se em narrativas pessoais com temas universais de autoaceitação e individualidade em um cenário de influências contemporâneas de blues e rock. Com sua mistura de lirismo poético, instrumentação e harmonias que tocam na alma, músicas como “Little Bit” e o hino “Pearls”, energizado pelo punk, afirmam sua disposição de confrontar as realidades atuais, mantendo-se fiéis à sua herança musical. Uma celebração triunfante do eu autêntico, Bloom consolida totalmente o status de Larkin Poe como detentores da tocha da música de raízes americanas, convidando seus fãs, cada vez mais numerosos, a florescer e prosperar ao lado deles.

“Bloom é sobre encontrar a si mesmo em meio ao barulho do mundo”, diz Rebecca, “sobre abraçar de todo o coração as falhas e idiossincrasias que nos tornam reais. De uma forma ou de outra, praticamente todas as músicas desse álbum são sobre encontrar a si mesmo, conhecer a si mesmo e separar a verdade de quem você é das expectativas da sociedade.”

Além disso, a Larkin Poe se uniu a duas lendas indiscutíveis do rock britânico para uma série de colaborações. Primeiro, a dupla aparece no novo box King Of America & Other Realms de Elvis Costello, apresentando uma nova versão de sua música “That's Not The Part Of Him You're Leaving”, gravada no início deste ano. Recentemente, Larkin Poe acompanhou Costello em uma apresentação especial da música no Late Show with Stephen Colbert, da CBS, e também no Saturday Morning, da CBS. Larkin Poe também se unirá a Ringo Starr em seu primeiro álbum em seis anos, Look Up, juntando-se a Billy Strings para uma participação especial na nova composição de T-Bone Burnett, “Rosetta”. Look Up chega em 10 de janeiro de 2025.

Larkin Poe celebrará o Bloom com uma turnê mundial épica, que começará em 8 de abril de 2025 no The Hawthorn, em St. Louis, MO, e viajará pela América do Norte, Europa e Reino Unido até novembro.

Tracklist:

1. Mockingbird

2. Easy Love Part 1

3. Little Bit

4. Bluephoria

5. Easy Love Part 2

6. Nowhere Fast

7. If God Is A Woman

8. Pearls

9. Fool Outta Me

10. You Are The River

11. Bloom Again

