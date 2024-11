Larkin Poe revela o single “Mockingbird”

Créditos: Robby Klein

Larkin Poe – a dupla vencedora do prêmio GRAMMY® formada pelas irmãs Rebecca e Megan Lovell – compartilhou seu último single, “Mockingbird”, disponível agora por meio de sua própria Tricki-Woo Records. A faixa profundamente contemplativa marca a música de abertura do aguardado novo álbum de Larkin Poe, Bloom, que chega em 24 de janeiro de 2025.

“Mockingbird“ é uma terna reflexão sobre a jornada perpétua do devir”, diz Rebecca Lovell. “Quando tudo é contado, os inúmeros passos em falso que inevitavelmente damos ao longo do caminho podem parecer desanimadores - mas olhar muito tempo no retrovisor pode ser prejudicial para o futuro. Optar por encontrar o significado oculto nas muitas paradas e desvios confusos que a vida às vezes exige foi uma mudança de perspectiva muito importante.”

Bloom – que sucede Blood Harmony, ganhador do prêmio GRAMMY® de 2023 – foi revelado pela primeira vez no mês passado, após o triunfo como dupla/grupo do ano de Larkin Poe no Americana Honors & Awards deste ano. O álbum inclui novas e potentes faixas, como a exuberante “If God Is A Woman”, embebida em blues, acompanhada de um videoclipe oficial que está sendo transmitido agora no YouTube. Neste semestre, foi lançado o primeiro single de Bloom, “Bluephoria”, que desafia os gêneros e é descrito por Rebecca como “uma reflexão do rock ‘n’ roll sobre a dualidade da experiência humana, em que o sofrimento e a alegria se entrelaçam para criar significado”, acompanhado de um videoclipe oficial, filmado no The Blue Room da Third Man Records de Nashville, Tennessee.

Apresentada no mês passado no histórico Ryman Auditorium em Nashville, a prestigiosa vitória da dupla/grupo do ano do Americana Honors & Awards marcou a mais recente conquista de 2024, que teve um início triunfante começando com o primeiro GRAMMY de sua carreira, ganhando o prêmio de melhor álbum de blues contemporâneo por seu sexto álbum de estúdio aclamado pela crítica, Blood Harmony. Outros elogios se seguiram, incluindo uma indicação ao prestigioso prêmio Americana Music Honors & Awards de duo/grupo do ano. Em Bloom, a dupla de irmãs se aventura ainda mais em sua jornada musical em evolução com uma coleção de músicas que ressoam com introspecção, autenticidade e uma profunda conexão com suas raízes na música americana.

Produzido e em grande parte coescrito por Megan, Rebecca e Tyler Bryant, o álbum marca uma evolução significativa para Larkin Poe, refletindo uma sinergia que vai além da mera parceria musical. Já aclamadas pela sinceridade de suas canções, as irmãs Lovell agora destacam ainda mais seu dom de contar histórias, aprofundando-se em narrativas pessoais com temas universais de autoaceitação e individualidade em um cenário de influências contemporâneas de blues e rock. Com sua mistura de lirismo poético, instrumentação magistral e harmonias cheias de alma, músicas como a contemplativa “Mockingbird” e o hino “Pearls”, energizado pelo punk, afirmam sua disposição de confrontar as realidades atuais, mantendo-se fiéis à sua herança musical.

“Bloom é sobre encontrar a si mesmo em meio ao barulho do mundo”, diz Rebecca, “sobre abraçar de todo o coração as falhas e idiossincrasias que nos tornam reais”. Megan acrescenta: “De uma forma ou de outra, praticamente todas as músicas desse álbum são sobre encontrar a si mesmo, conhecer a si mesmo e separar a verdade de quem você é das expectativas da sociedade”.

Tracklist:

1. Mockingbird

2. Easy Love Part 1

3. Little Bit

4. Bluephoria

5. Easy Love Part 2

6. Nowhere Fast

7. If God Is A Woman

8. Pearls

9. Fool Outta Me

10. You Are The River

11. Bloom Again

