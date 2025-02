Last Dinosaurs faz estreia exclusiva no Brasil Os fãs de música indie podem se preparar para uma experiência única: a banda australiana Last Dinosaurs, fenômeno do indie rock, fará... Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 16h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h26 ) twitter

Compre ingressos aqui.

Os fãs de música indie podem se preparar para uma experiência única: a banda australiana Last Dinosaurs, fenômeno do indie rock, fará sua estreia no Brasil com uma apresentação exclusiva e imperdível em São Paulo. O show acontece no próximo dia 4 de abril de 2025, no Jai Club, localizado na Rua Vergueiro, 2676, próximo ao Metrô Ana Rosa.

Conhecida por seus sucessos vibrantes e cheios de energia, como “Zoom”, “Italo Disco” e “Eleven”, a banda promete levar ao público brasileiro uma performance inesquecível, repleta de hits que marcaram sua carreira e embalaram playlists ao redor do mundo.

Apesar de terem se originado na Austrália, a banda de indie rock Last Dinosaurs se considera uma empreitada internacional - e eles têm um histórico para comprovar isso. Os irmãos Lachlan e Sean Caskey, junto com Michael Sloane, realizaram shows e festivais esgotados como atração principal no Reino Unido, Europa, Sudeste Asiático, África do Sul e Américas. O sucesso de seus álbuns de estúdio os levou ao redor do mundo e de volta, tocando em festivais notáveis como Lollapalooza, Corona Capital, All Things Go Festival e outros ao lado de artistas como Florence + the Machine, Bad Suns, Foals, Matt & Kim, Foster the People e muito mais.

O Last Dinosaurs ganhou notoriedade por sua sonoridade única, que combina o melhor do indie rock com influências tropicais e riffs cativantes. A banda construiu uma base sólida de fãs e promete um show eletrizante em sua primeira passagem pelo país.

• Data: 4 de abril de 2025

• Local: Jai Club - Rua Vergueiro, 2676, São Paulo

• Ingressos: 101ticketsbr

Last Dinosaurs Online

