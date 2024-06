Laura Figueiredo-Brandt abre a exposição 'Entremundos', primeira individual no Brasil, no Espaço BB

Cartão de Visita |Do R7

A conceituada artista plástica Laura Figueiredo-Brandt apresenta a exposição "Entremundos", no Espaço BB, Shopping Cassino Atlântico, com curadoria de Edson Cardoso, a partir de 29 de junho, trazendo pinturas que traduzem sua jornada artística, permeada pelas raízes brasileiras e a vida na Alemanha. Todo o trabalho é marcado pela liberdade de expressão e pela exploração constante de formas e cores, evidenciando sua extraordinária sensibilidade à luz.

"Minha técnica é a da pintura livre, abstrata e expressionista figurativa, onde a liberdade desempenha um papel fundamental", diz Laura. "Os temas que me inspiram são diversos, desde a natureza, objetos do cotidiano, arquitetura, comida e expressões de sentimentos. Tenho o hábito de fotografar detalhes que me interessam, transformando esses registros em fonte de inspiração para meu trabalho artístico", completa.

Laura Figueiredo-Brandt é mais do que uma artista; ela é uma colorista apaixonada, cujas obras são um testemunho de sua liberdade na pintura e sua conexão profunda com suas origens. Sua jornada artística é uma celebração da diversidade e da beleza que podem ser encontradas na intersecção entre culturas, uma inspiração para todos aqueles que buscam expressar sua própria voz criativa.

Sobre Laura

Laura Figueiredo-Brandt nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 1962. Mora na Alemanha desde 1991, atualmente em Heidelberg.

Suas primeiras experiências artísticas começam em 2001 com pintura em aquarela. Em 2008, inicia um aprofundamento nas técnicas de gravura, design plástico, desenho e finalmente em pintura acrílica, que se tornou sua grande paixão.

Desde 2009, participa de exposições coletivas e individuais na região do Reno-Neckar. Em 2022, mostrou seu trabalho na "Business Art Fair“ em Paris e, a partir de 2023, em exposições no Rio de Janeiro. Se torna membro da GEDOK-Heidelberg em 2023. Suas últimas exposições coletivas ocorreram em Varkaus, Finlândia e em Osaka, Japão.

Para Laura Figueiredo-Brandt, a principal exposição é uma Mostra em Paris, em 2022, na qual pela primeira vez confrontou-se com um público fora de suas origens culturais: Brasil e Alemanha. Por causa dela, tomou coragem aos 60 anos de começar a expor sua arte nas redes sociais, ou seja, para todos. Também, o nacional brasileiro está intrínseco em sua obra, pois o carrega consigo. Seja na temática, como nas cores. Sua série Kakao e dos Jardins exemplificam a saudade do Brasil. A segunda metade de sua vida se passa na Alemanha. Aqui, nela, com seus tons de cinza que são importantíssimos , e que também se refletem em sua obra, como contraste ou às vezes como equilíbrio. São seus dois mundos.

"Entremundos" será sua primeira exposição individual no Brasil, um dos vários projetos que tem para o ano de 2024. Laura vai participar também, na cidade de Kaiserslautern, Alemanha, de uma exposição para comemorar os 200 anos da imigração alemã para o Brasil.

Serviço

Exposição: Entremundos

Artista: Laura Figueiredo-Brandt

Curadoria: Edson Cardoso

Local: Espaço BB - Shopping Cassino Atlântico

Av. Atlântica, 4.240 - 3º piso - sala 311 - Copacabana - RJ

Abertura: 29 de junho de 2024 às 18h

Visitação: 29 de junho a 14 de julho de 2024

De terça a sábado, das 14h às 19h