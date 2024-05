LAUREL lança o single “Only One”

Alto contraste

A cantora e compositora britânica radicada em Los Angeles, LAUREL, compartilha hoje o quinto single, ‘Only One’, de seu próximo álbum de estúdio PALPITATIONS, com lançamento previsto para 14 de junho via Communion Records - pré-venda do álbum aqui.

Ouça ‘Only One’ aqui

‘Only One’ explora a euforia intoxicante da paixão. Com vocais arrebatadores e uma instrumentação que mexe com a alma, a faixa entrelaça temas de desejo e anseio com uma letra emotiva: 'You’re the only one that sets fire to my sun, burning with a fire when you look at me'. Inspirada nas complexidades de se apaixonar, ‘Only One’ encapsula perfeitamente a doçura e a dor em uma balada polida, infundida com sintetizadores e piano.

Falando sobre a inspiração por trás de ‘Only One’, LAUREL diz que a faixa é sobre “Se apaixonar profundamente. É um novo amor, mas um amor certo, mais certo do que qualquer coisa que você já sentiu. É intimidador - você não tem certeza se pode confiar nele ainda. Uma parte de você quer fugir, mas na verdade você não pode. Você não tem escolha a não ser ver até o fim, porque ele é ‘único’.”

A nova faixa chega poucas semanas após o anúncio da turnê de LAUREL pelo Reino Unido e Europa, marcando seu retorno altamente aguardado aos palcos, após seu espetáculo íntimo esgotado em Oslo, Hackney, no início deste ano. A turnê começará em 20 de outubro no G2 em Glasgow, seguida por apresentações no Academy 3, em Manchester, 21 de outubro, antes de chegar ao icônico KOKO, Londres, em 22 de outubro. As datas no Reino Unido são seguidas por uma série de shows na Europa: em Amsterdã, Paris, Antuérpia, Colônia e Berlim. Ingressos restantes estão disponíveis aqui.

Chegando de um show esgotado celebrando sua nova era criativa em Oslo, Londres, e o lançamento de ‘Wild Things’ em fevereiro, LAUREL já viu imenso apoio da BBC Radio 1 Future Pop e Future Artists, e da australiana Triple J. O ano de 2024 promete ser inesquecível para LAUREL - um momento em que ela finalmente subirá ao trono do pop.

Tendo anteriormente acompanhado artistas como MUNA, MØ, MS MR, Oh Wonder e Flume em turnê, LAUREL também participou do aclamado álbum de Flume, Palaces, e se apresentou com o músico no palco principal do Coachella 2022, continuando a se apresentar com o DJ australiano em palcos de destaque ao longo do ano. Mais recentemente, LAUREL colaborou com Kita Alexander e Snakehips. A cantora também se envolve no mundo da moda, tendo colaborado anteriormente com marcas renomadas como Burberry, Ganni, Vivienne Westwood e muitas mais.

Tracklist de PALPITATIONS:

1. 45 Degrees

2. Wild Things

3. Burning Up

4. Breakfast

5. Where My Thunder Falls

6. Only One

7. Change

8. Coming Back For More

9. New Car (we only wanted everything)

10. Heavy Heart

11. Deathwish

Datas da turnê (Europa e Reino Unido):

JUNHO

04 New York City, Baby's All Right - Ingressos aqui

06 Los Angeles, El Cid - Ingressos aqui

OUTUBRO

20 G2, Glasgow

21 Academy 3, Manchester

22 KOKO, London

24 Paradiso, Amsterdam

25 Badaboum, Paris

27 Kavka, Antwerp

28 Club Volta, Cologne

29 Kreuzwerk, Berlin

SIGA LAUREL NAS REDES SOCIAIS

TIKTOK / INSTAGRAM / YOUTUBE / X / FACEBOOK

