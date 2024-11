Leitura dramatizada da peça “Caminhos de Esperança” Após uma década de sucesso com o espetáculo “LUIZ GAMA: uma voz pela liberdade”, Deo Garcez e Soraia Arnoni voltam a cena com novo... Cartão de Visita|Do R7 23/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após uma década de sucesso com o espetáculo “LUIZ GAMA: uma voz pela liberdade”, Deo Garcez e Soraia Arnoni voltam a cena com novo projeto: a leitura dramatizada da peça Caminhos de Esperança, uma obra inédita da atriz e produtora Soraia Arnoni, que agora estreia como dramaturga. Inspirada na vida de Esperança Garcia, a primeira advogada do Brasil, a trama evidencia a coragem de uma mulher escravizada no sertão do Piauí do século XVIII que luta por justiça através da escrita - ferramenta incomum para sua época. Segundo a autora, o texto se fundamenta no conceito da escrevivência, de Conceição Evaristo, para refletir sobre a importância da educação no legado de Esperança e convida o público a esperançar através do protagonismo e da resistência da mulher negra. O evento, que integra a Mostra Cultural Consciência Negra do CCJF, será realizado às 18h do próximo dia 8 de novembro, no Cineteatro do CCJF e contará com as participações especiais do DUO PRETAS, para a abertura, e Lica Oliveira para leitura das rubricas. Além disso, haverá a entrega de homenagens a autoridades da área jurídica e celebridades da cultura.

SINOPSE: Leitura dramatizada da peça “Caminhos de Esperança”

Esperança Garcia é uma mulher escravizada em meados do século XVIII no interior do Piauí, casada com o também escravizado, Ignacio e mãe do pequeno Manoel. Sua vida muda radicalmente depois que ela e seu filho são retirados a força da Fazenda Algodões – sem o marido – e enviados a distante Fazenda Poções, então sob o comando do cruel Capitão Antônio Vieira do Couto. O que o sistema não poderia prever era a coragem e ousadia da mulher que decide lutar contra as violências e pelo direito a unir novamente a sua família.

SERVIÇO: Leitura dramatizada da peça “Caminhos de Esperança”

‌



Data: 08 de novembro (Sexta)

Horário: 18h

Local: Cineteatro do CCJF - Centro Cultural Justiça Federal

Endereço: Av. Rio Branco, 241 Cinelândia – Centro (RJ)

Duração da leitura: 60 minutos

Duração do evento: 2h 30min

Classificação Etária: 12 anos

Entrada gratuita, sujeita a lotação

Retirada de ingressos na bilheteria a partir das 17h

FICHA TÉCNICA: Leitura dramatizada da peça Caminhos de Esperança

‌



REALIZAÇÃO/PRODUÇÃO: Olhos d’Água Produções Artísticas

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO: Deo Garcez

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: Soraia Arnoni

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Márcia Andrade

DRAMATURGIA: Soraia Arnoni

ELENCO: Soraia Arnoni e Deo Garcez

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS: Duo Pretas e Lica Oliveira

DIREÇÃO: Soraia Arnoni e Deo Garcez

Instagram

@deogarcez

@olhoddaguaproducoesartisticas

@soraiaarnoni

@espetaculocaminhosdeesperanca