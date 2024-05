LENDAA Morretes: festival de música eletrônica acontece em junho, em meio a Mata Atlântica

Alto contraste

O evento, que chega em sua terceira edição, vai movimentar o litoral paranaense com atrações nacionais e internacionais em uma experiência única no Brasil

Festival que une música eletrônica e experiências holísticas em conexão direta com a natureza, LENDAA acaba de lançar o lineup de sua terceira edição, que será realizada entre os dias 21 e 23 de junho, na cidade de Morretes, no litoral do Paraná. Com a temática “Day Edition”, o evento vai reunir grandes nomes da música eletrônica nacional e internacional, entre eles Lost Desert, Awen e Antdot.

“Será um fim de semana ideal para vivenciar uma verdadeira conexão com a natureza em um dos trechos de Mata Atlântica mais lindos do Brasil. A LENDAA – Day Edition trará um final de semana todo de programação, em uma experiência única no Brasil”, destaca Malu Cornelsen, sócia idealizadora da LENDAA e diretora da Planeta Brasil Entretenimento. A LENDAA surgiu em 2022 trazendo questões como sustentabilidade e autoconhecimento para o mercado do entretenimento após um período de isolamento social causado pela Covid. “Foi um momento oportuno. Depois da pandemia, as pessoas buscavam mais conexão humana e contato com a natureza”, revela Malu.

A programação da LENDAA vai começar com uma “pré-festa” no dia 21 de junho, em local inédito. Esta noite será voltada para convidados e para os 100 primeiros compradores do passaporte completo do festival, com apresentações de nomes como Sarah Stenzel, Neoclassic e Max & Tissi.

Com o conceito de “Day Edition”, a festa oficial acontece no dia 22, a partir das 14h, em uma estrutura única no Santuário Nhundiaquara, reserva natural com mais de 400 hectares de Mata Atlântica. O evento vai reunir nomes em evidência no cenário eletrônico mundial, que se destacam por produções que vão contribuir diretamente para uma conexão inigualável entre o público e a natureza. Entre as estrelas da festa estarão Antdot (Brasil), Awen (França), Enrico & Carmo (Brasil), HOO (Brasil), Lost Desert (Bélgica), M. Petrelli (Brasil), Raffael Camargo & Bruno Massa (Brasil) e Scure (Brasil).

Já no domingo, dia 23 de junho, a partir das 2h, vai rolar o “after oficial” da LENDAA Morretes, marcando com muita classe o encerramento do festival, com discotecagens de Anonimat (Brasil), Malive (Brasil) e Sucre (Brasil).

Conceito

A LENDAA Morretes se consolidou como um dos eventos de música eletrônica mais autênticos do Brasil, promovendo uma celebração única que une música, natureza e conexões holísticas. Além dos artistas que estrela o lineup oficial, o evento contará com a presença de profissionais de diferentes ramos de experiências como sound healing, aromaterapia, tarô e runas.

Realizado em meio a Mata Atlântica, o festival traz diversas soluções sustentáveis: coleta seletiva de lixo com destinação de resíduos orgânicos para compostagem e neutralização da geração de carbono como plantio de árvores nativas. “Esta edição da LENDAA Morretes intensifica os conceitos da festa, com três dias dedicados à interação com a natureza, de muita música e cultura, com responsabilidade ecológica, em um cenário fascinante”, destaca Richard Rüppel, sócio idealizador do evento.

Cenário da LENDAA, Morretes é um dos principais destinos turísticos do Estado do Paraná, localizada a menos de uma hora da cidade de Curitiba. A cidade litorânea é conhecida por seu ecoturismo e por sua saborosa gastronomia, com destaque para o Barreado, tradicional preparo paranaense. O público poderá chegar até a cidade por meio de um passeio de trem, saindo da capital, que passa pela Serra do Mar paranaense e é considerado um dos passeios de trem mais bonitos do mundo.

A LENDAA Morretes – Day Edition será realizada entre os dias 21 e 23 de junho, em Morretes (PR). Os ingressos para o festival estão disponíveis via plataforma Cheers (https://cheers.com.br/evento/ lendaa-day-edition-14752). Mais informações no perfil oficial da LENDAA no Instagram: @seja.lendaa.