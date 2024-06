Lendas do Rock Nacional se Apresentam no Multiplan Hall com Cunho Solidário Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá revivem Legião Urbana em prol da Casa do Vovô

Alto contraste

A+

A-

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá revivem Legião Urbana em prol da Casa do Vovô

Após o engajamento da população nas ações solidárias em benefício do Rio Grande do Sul e da Casa das Mangueiras, o Multiplan Hall disponibiliza um novo lote de ingressos solidários para o show da icônica banda Legião Urbana. O evento acontecerá no dia 5 de julho, às 21h.

Para ter direito ao ingresso solidário, os fãs do Legião deverão comparecer ao Multiplan Hall, no RibeirãoShopping com 2 kg de aveia ou 2 litros de óleo de soja e ter direito a 50 por cento de desconto nos ingressos nas pistas Será e Tempo Perdido. Todos os produtos arrecadados com o ingresso solidário, serão doados a Casa do Vovô, instituição que abriga idosos que precisam um lar por conta da vulnerabilidade social.

As V estações é a mais recente turnê da banda e chegará ao final em 2024. Além de Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá, o grupo conta com André Frateschi, Mauro Berman, Lucas Vasconcelos e Pedro Augusto.

Publicidade

“Nós trazemos essas lendas da música nacional para o Multiplan Hall para que o público relembre grandes sucessos, curta muito essa vibe de nostalgia e possa presenciar dois remanescentes do Legião, além de ajudar uma entidade por meio do nosso ingresso solidário que tem sortido muitos resultados positivos para as entidades de Ribeirão Preto” afirmam Romulo Scarassati, CEO da Tacatinta, empresa que faz a gestão do Multiplan Hall e Lucas Rondinoni, representante da Viva La Vida que em parceria promove o show.

O público poderá ouvir e cantar músicas que foram tocadas pela última vez ao vivo há 25 anos, quando a banda chegou ao fim. Este reencontro de dois integrantes da banda original, faz o rock nacional reviver e todos poderão acompanhar este reencontro no palco do Multiplan Hall com toda qualidade de som e comodidade que a casa oferece aos fãs da boa música.

Publicidade

Serviço:

AS V ESTAÇÕES COM LEGIÃO URBANA

Publicidade

Data: Sexta-Feira dia 05 de julho

Local: Multiplan Hall, no RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, SP

Funcionamento da bilheteria: 14 às 22h

Abertura para o público: 19:30hs

VALOR DOS INGRESSOS DE CARGA SOLIDÁRIA COM 50 POR CENTO DE DESCONTO:

Pistas com desconto: Será e Tempo Perdido

Ingresso Solidário APENAS nas bilheterias do Multiplan Hall