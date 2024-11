Léo Santana é a primeira participação confirmada no DVD da Manu Bahtidão Projeto será gravado no dia 20 de novembro, no parque Villa Lobos, em São Paulo Cartão de Visita|Do R7 01/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 01/11/2024 - 00h28 ) twitter

Após o lançamento de sua música “Universo”, que acumula 4 milhões de streams em apenas 3 dias, Manu Bahtidão se prepara para gravar seu quinto projeto audiovisual, intitulado “Destino”. A filmagem está agendada para acontecer no dia 20 de novembro, no parque Villa-Lobos, localizado na zona oeste de São Paulo. Para deixar o dia ainda mais especial, a paraense contará com algumas participações especiais, sendo a primeira confirmada o gigante Léo Santana.

Conhecido por hits como “Zona de Perigo”, “Perna Bamba”, “Santinha” e “Contatinho”, Leo Santana soma 2.5 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, 5.7 milhões de ouvintes mensais e quase 22 milhões de seguidores em seu Instagram. Manu se une em um feat com Leo pela primeira vez, e os dois prometem animar o público com a mistura boa do tecnomelody com o pagode baiano do GG.

Muito feliz, Manu compartilha: “Estou tão ansiosa para esse DVD, vão ter tantas surpresas ainda, que vocês não perdem por esperar! Só tenho a agradecer ao Leo por ter topado gravar comigo neste dia tão especial. A música é boa demais e tenho certeza que o público vai se animar e cantar muito com a gente”.

Com entrada franca, “Destino” contará com um palco inspirado em grandes festivais, com 55 metros de comprimento e 20 de metros de altura, somando mais de 12 toneladas de equipamentos para sua realização. Por trás de toda essa estrutura, Manu traz um time de peso na produção; Diego Farias assina a direção de vídeo e o Anderson Halliday é o responsável pela produção musical.