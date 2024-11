Levels Sunset comemora 10 Anos com a Parte III – O presente da música eletrônica atual A Levels Sunset, party label que ocupa lugar de destaque na cena eletrônica brasileira, comemora seus 10 anos de história neste ano... Cartão de Visita|Do R7 21/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 14h48 ) twitter

A Levels Sunset, party label que ocupa lugar de destaque na cena eletrônica brasileira, comemora seus 10 anos de história neste ano. Em sua jornada de uma década, a Levels Sunset celebra sua trajetória de amor e inovação musical com a Parte III de sua série de eventos comemorativos. Marcada para 14 de dezembro de 2024, essa edição especial é um “presente” para o público: uma celebração do que há de mais atual na música eletrônica e um tributo ao legado da Levels. A festa promete ser a maior da temporada, reunindo artistas que estão no auge da cena global e talentos promissores que ditam as tendências do momento.

Line-Up Estelar e Eclético:

A atração internacional principal é ninguém menos que o duo Hunter/Game, parte da icônica gravadora Afterlife e conhecido por suas performances intensas ao lado do Tale Of Us. Com o suporte de lendas como Sasha, Solomun e ANNA, Hunter/Game promete uma experiência musical profunda e inovadora.

Eagles & Butterflies também estará no palco, trazendo sua autenticidade e som hipnótico, marcados por colaborações com a Running Back de Gerd Janson e sua carreira internacional que segue em constante reinvenção.

‌



Outro destaque é a presença da DJ Eli Iwasa, que retorna a pedidos do público. Eli possui uma conexão forte com a Levels e faz parte da história do evento, proporcionando momentos inesquecíveis em suas passagens pelo palco.

Para completar o line-up, o residente Mau maioli traz o peso de sua recente estreia no Tomorrowland e lançamentos pela gravadora do festival belga.

‌



Também teremos a estreia na Levels de Knorst, um incrível talento gaúcho em ascensão, que já conta com suporte de gigantes da música como Solomun e lançamentos marcantes que se destacaram nos rankings da Beatport ao longo do ano.

Levels: Um Legado de Amor e Música Eletrônica

‌



Desde sua criação, a Levels sempre buscou explorar o novo, levando ao público experiências musicais que vão além do comum. Em sua última edição de 2024, a Levels reafirma seu compromisso com a inovação e a conexão com os fãs, entregando uma celebração única e inesquecível para marcar o fechamento desse ano de comemorações.

Este ano, a produtora anunciou parceria com a inovadora Plataforma ElevenTickets Imply, que oferece tecnologias e serviços integrados de ingressos, acessos e consumo, prometendo elevar ainda mais o padrão de excelência dos eventos.

Serviço

Data: 14 de Dezembro de 2024

Horário: A partir das 15:00

Local: Marina Navegantes São João, Porto Alegre - RS

Ingressos: Disponíveis em Eleven Tickets - https://eleventickets.com/