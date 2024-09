Linkin Park lança single e anuncia novo álbum Faixa “The Emptiness Machine” é a primeira música da banda em sete anos; álbum completo, “From Zero”, chega às plataformas no dia 15... Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 17h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 17h51 ) ‌



Faixa “The Emptiness Machine” é a primeira música da banda em sete anos; álbum completo, “From Zero”, chega às plataformas no dia 15 de novembro

A banda Linkin Park - composta por Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, junto com os novos integrantes Emily Armstrong (da banda aclamada pela crítica Dead Sara), como co-vocalista, e Colin Brittain (compositor/produtor de G Flip, Illenium, One OK Rock), como baterista - compartilha sua primeira música inédita em sete anos, chamada “The Emptiness Machine”. Ouça aqui.

O icônico grupo trouxe uma enxurrada de surpresas para os fãs: o novo single com um videoclipe oficial (assista aqui), uma performance global transmitida ao vivo - veja aqui, além do anúncio de seis shows em arenas em Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá, como parte da “From Zero World Tour”. As pré-vendas exclusivas para o fã-clube LP Underground começam já nesta sexta-feira, 6 de setembro, e as vendas gerais no dia seguinte (7). Acesse o site oficial da banda para mais informações.

Todas essas surpresas também anunciam a chegada do primeiro álbum do Linkin Park desde 2017, intitulado “From Zero”, que tem previsão de lançamento para ainda este ano, no dia 15 de novembro.

Nesta sexta-feira (6), a banda se junta ao amigo de longa data e apresentador da Apple Music, Zane Lowe, para uma conversa profunda sobre o incrível legado do Linkin Park, a jornada de sete anos até as novas músicas e sua expectativa para o futuro. Os fãs podem assistir à entrevista completa neste link.

Sem expectativas, Shinoda, Delson, Farrell e Hahn começaram a se reunir discretamente nos últimos anos. A intenção deles era simplesmente passar mais tempo juntos e reconectar-se com a criatividade e a camaradagem que sempre estiveram no núcleo de sua amizade desde os tempos de faculdade. Durante esse período, convidaram vários amigos e colaboradores para se juntarem a eles no estúdio; entre os convidados, encontraram uma afinidade especial com Armstrong e Brittain. Uma química natural atraiu esses músicos de volta ao estúdio, onde passaram cada vez mais horas juntos. Foi o som de músicos de longa data redescobrindo a energia incontrolável de um novo começo. E foi ao longo dessa fase que o projeto “From Zero” nasceu.

Sobre a nova fase, Shinoda declara: “Antes do Linkin Park, o nome da nossa primeira banda era Xero. O título deste álbum refere-se tanto a esse início humilde quanto à jornada que estamos atualmente trilhando. Sonoramente e emocionalmente, é sobre o passado, o presente e o futuro, abraçando nosso som característico, mas de uma forma nova e cheia de vida. Foi feito com um profundo apreço por nossos novos e antigos colegas de banda, nossos amigos, nossa família e nossos fãs. Estamos orgulhosos do que o Linkin Park se tornou ao longo dos anos e empolgados com a jornada à frente”.

Logo de cara, “The Emptiness Machine” canaliza o DNA da banda, aproveitando a energia explosiva do grupo e mantendo as características de seu som singular. Um hit cativante, com melodias hipnóticas de Shinoda que passam para o refrão arrebatador de Armstrong, sobre riffs distorcidos e baterias marcantes.

Shinoda ainda acrescenta: “Quanto mais trabalhávamos com Emily e Colin, mais apreciávamos seus talentos de classe mundial, suas companhias e as coisas que criamos. Sentimos uma grande força com essa nova formação e com o vibrante e energizado novo som que criamos juntos. Estamos tecendo os elementos sonoros pelos quais somos conhecidos, mas ainda explorando novos territórios”.

TRACKLIST COMPLETA - “FROM ZERO”: