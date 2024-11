LISA anuncia o tão esperado álbum solo, "Alter Ego", para 28 de fevereiro de 2025 Hoje, a mundialmente renomada rapper, cantora, dançarina e ícone da moda LISA anuncia que seu tão aguardado álbum de estreia solo, ... Cartão de Visita|Do R7 21/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 15h09 ) twitter

Hoje, a mundialmente renomada rapper, cantora, dançarina e ícone da moda LISA anuncia que seu tão aguardado álbum de estreia solo, Alter Ego, será lançado no dia 28 de fevereiro de 2025 pela Sony Music Brasil. LISA começou a instigar sobre o novo álbum na semana passada com uma série de postagens nas redes sociais que sugeriam o título do projeto, enquanto realizava uma turnê pela Ásia com cinco encontros exclusivos e com ingressos esgotados.

No vídeo oficial de anúncio de Alter Ego, LISA interpreta cinco personagens, cada uma representando uma personalidade única. Elas são simbolizadas pelos cinco pontos de uma estrela, que se tornou um emblema central da campanha. O anúncio do álbum de estreia solo de LISA chega no final de um ano recorde, repleto de músicas solo empolgantes e performances eletrizantes.

O anúncio do álbum de hoje segue uma semana emocionante para LISA, que recentemente foi manchete como a primeira estrela global a estampar a capa da Billboard. Ela apareceu na capa da revista em dez edições da Billboard, incluindo Billboard US, Billboard Arabia, Billboard Brasil, Billboard Canada, Billboard Español, Billboard Italia, Billboard Japan, Billboard Korea e Billboard Philippines. A revista declarou: “LISA tem carisma de sobra” e a destacou como “uma das estrelas mais empolgantes do pop.” Leia a matéria completa aqui.

No início da semana, LISA também foi uma das estrelas de capa da cobiçada Hollywood Issue da Vanity Fair, em antecipação ao seu papel de estreia como atriz na terceira temporada de The White Lotus, da HBO. Veja a capa e leia a matéria aqui.

‌



O single mais recente de LISA, do próximo álbum, “Moonlit Floor”, destaca tanto seus vocais etéreos quanto seu imenso talento como rapper, enquanto interpola o clássico dos anos 90, “Kiss Me”, da banda Sixpence None The Richer. Ouça “Moonlit Floor” AQUI. LISA também alcançou sucesso com seus singles anteriores, “New Woman”, com a participação da cantora e compositora vencedora do GRAMMY Rosalía, e “Rockstar”, que rapidamente alcançou o topo das paradas após seu lançamento. “Rockstar” estreou em #1 no Billboard Global Ex. US Chart e em #4 no Billboard Global 200 Weekly, além de estrear em #8 no Spotify Global Daily Chart e figurar em mais de 20 mercados ao redor do mundo. O single também ocupou o 1º lugar no Spotify da Tailândia, país natal de LISA, por 10 dias consecutivos e já acumula quase 427 milhões de streams.

O videoclipe oficial de “Rockstar”, dirigido por Henry Scholfield e coreografado por Sean Bankhead, já soma mais de 265 milhões de visualizações e alcançou o 1º lugar na parada semanal global do YouTube após o lançamento.

‌



Junto com o lançamento dos três singles, que fazem parte de Alter Ego, LISA realizou performances eletrizantes no Global Citizen Festival em Nova York e no Victoria’s Secret Fashion Show 2024. Em setembro, LISA também retornou ao palco do VMA, onde apresentou um medley de “New Woman” e “Rockstar” – assista à performance AQUI. Na mesma noite, ela levou para casa o prêmio de Best K-Pop pelo single “Rockstar”. Além disso, LISA ganhou dois prêmios no início deste mês no MTV EMAs: Best Collaboration pelo hit “New Woman”, com Rosalía, e Biggest Fans.

‌



Sobre LISA

Lalisa Manobal é rapper, cantora e dançarina, mais conhecida como integrante do renomado grupo feminino de K-pop BLACKPINK. Além de seu sucesso com o BLACKPINK, LISA alcançou recordes globais como artista solo, com os singles “Lalisa” e “Money” entrando no top 10 do Billboard Global 200. “Money” detém o recorde de canção solo de uma artista feminina de K-pop com mais tempo nas paradas do Billboard Hot 100 nos EUA e no UK Singles Chart. Em 2023, LISA quebrou três recordes do Guinness: artista de K-pop com mais seguidores no Instagram (atualmente com 104 milhões de seguidores), além de ser a primeira artista solo de K-pop a vencer no MTV Video Music Awards e no MTV European Music Awards.

Mais recentemente, LISA se uniu à cantora e compositora vencedora do GRAMMY Rosalía para seu mais recente single, “New Woman”, lançado pela LLOUD Co./RCA Records. Em junho, LISA também lançou seu single “Rockstar”, produzido por Ryan Tedder e Sam Homaee. “Rockstar” é o primeiro single solo de LISA lançado sob a nova parceria com sua empresa de gestão, LLOUD Co., e a RCA Records. Fundada por LISA no início deste ano, a LLOUD Co. tem como objetivo criar uma plataforma para mostrar sua visão geral na música e no entretenimento, ultrapassando limites.

Além de seu domínio global na música e presença de palco incomparável, LISA é conhecida por seu senso de moda único e estilo que dita tendências, tornando-se uma força influente na indústria da moda. No mês passado, LISA estampou a capa da cobiçada edição de setembro da revista ELLE e foi anunciada como a nova embaixadora da Louis Vuitton, além de continuar como rosto da Bulgari. Mantendo o ritmo, LISA também foi anunciada como co-headliner do Global Citizen Festival deste ano, que aconteceu no Central Park, em Nova York, no dia 28 de setembro. LISA se juntou a headliners como Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll e Rauw Alejandro, além do embaixador do Global Citizen, Hugh Jackman, como anfitrião. O Global Citizen é a principal organização internacional de advocacy com a missão de acabar com a pobreza extrema, e os ingressos para o festival são gratuitos, podendo ser obtidos ao realizar ações no aplicativo do Global Citizen ou no site globalcitizenfestival.com para derrotar a pobreza, defender o planeta e exigir equidade.

Fora da música, LISA está confirmada no elenco da próxima temporada da série original da HBO The White Lotus (3ª temporada). Esse será seu grande papel de estreia nas telas e está sendo filmado na Tailândia, seu país natal.