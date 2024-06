LISA lança "Rockstar"

Alto contraste

Novo single e vídeo já disponíveis

OUÇA AQUI E ASSISTA AQUI

A rapper, cantora, dançarina e ícone da moda mundialmente renomada, LISA (Lalisa Manobal), lança seu novo single, “Rockstar,” via Sony Music. “Rockstar” demonstra a habilidade de LISA de alternar sem esforço entre raps habilidosos e vocais pop de alta energia, enquanto canta, “Dentes de ouro no painel, ela é uma rockstar. Faz seu cantor favorito querer rimar, baby lala”. O novo single foi produzido por Ryan Tedder e Sam Homaee.

Junto com a música, LISA também compartilhou o vídeo oficial de “Rockstar”, dirigido por Henry Schofield e coreografado por Sean Bankhead. Filmado em Bangkok, o vídeo mostra Lisa dominando a cidade com uma homenagem à sua cultura tailandesa e à autêntica vida nas ruas do país, enquanto incorpora sua verdadeira essência de rockstar com coreografias impressionantes. Assista ao vídeo AQUI.

LISA divulgou teasers de seu novo single ao longo deste mês nas redes sociais através do lançamento de sua conta no TikTok, que estabeleceu um Recorde Mundial do Guinness ao ganhar 1 milhão de seguidores em 2 horas e 18 minutos. Ela anunciou o single na semana passada com grande entusiasmo e empolgação dos fãs, além do reconhecimento de publicações como Rolling Stone, Billboard e mais.

“Rockstar” é o primeiro single solo de LISA lançado sob a nova parceria com sua empresa de gestão LLOUD Co. e a RCA Records/Sony Music. Lançada no início deste ano, a LLOUD Co. foi fundada por LISA com o objetivo de criar uma plataforma para mostrar sua visão geral na música e entretenimento, que desafia limites.

LISA é conhecida como membro de um dos grupos femininos de K-pop mais populares, BLACKPINK. Além de seu sucesso com o BLACKPINK, LISA quebrou vários recordes globalmente como artista solo com os singles “Lalisa” e “Money” figurando no top 10 do Billboard Global 200, sendo que “Money” detém o recorde como a música de uma artista solo feminina de K-pop com a maior permanência no Billboard Hot 100 nos EUA e no UK Singles Chart.

LISA quebrou três recordes mundiais do Guinness em 2023 como a artista de K-pop com mais seguidores no Instagram (atualmente com 102 milhões de seguidores na plataforma), sendo também a primeira vencedora solo de K-pop tanto no MTV Video Music Awards quanto no MTV European Music Awards.

Fora da música, LISA está preparada para estrelar na próxima temporada da série original da HBO, The White Lotus, temporada 3. Este papel marcará sua grande estreia nas telas e está sendo filmado em sua terra-natal, Tailândia. Além de seu domínio global na música e presença incomparável no palco, ela é conhecida por seu senso de moda único e estilo inovador, tornando-se uma força proeminente na indústria global da moda. Ela tem várias parcerias importantes e é atualmente o rosto da Bulgari.

