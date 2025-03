Little Simz compartilha hoje o novo single “Free” Little Simz compartilha hoje o novo single “Free”, a segunda amostra de seu aguardado sexto álbum, Lotus, que será lançado em 9 de... Cartão de Visita|Do R7 28/03/2025 - 17h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h05 ) twitter

Escute aqui.

Little Simz compartilha hoje o novo single “Free”, a segunda amostra de seu aguardado sexto álbum, Lotus, que será lançado em 9 de maio pela AWAL Recordings.

Uma exploração das dualidades do amor e do medo, “Free” foi escrita primeiramente como um poema. “O amor nunca o julgará por causa de sua dor”, Simz canta sobre uma instrumentação exuberante, a produção cinematográfica guiada por Miles Clinton James.

“Free” segue o presságio do primeiro single “Flood”, que uniu duas vozes singulares em Obongjayar e Moonchild Sanelly. Acompanhado de um videoclipe dirigido pelo célebre cineasta Salomon Ligthelm, foi um poderoso ponto de entrada para o mundo visual de Lotus. Tanto “Free” quanto “Flood” começam a revelar o escopo e a amplitude de Lotus, as mudanças de clima que levam o ouvinte a uma jornada expansiva. Para Simz, o próprio título, Lotus, incorpora renovação e crescimento, refletindo sua arte em evolução e a viagem temática do álbum pelas fases complexas da vida.

Little Simz é musicista e curadora cultural, reconhecida como uma das artistas mais fascinantes e criativas do Reino Unido. Vencedora de vários prêmios – colecionando Brit Awards, MOBOs e um Ivor Novello ­– em mixtapes, EPs e cinco álbuns aclamados pela crítica, a música de Simz documenta sua história, sua jornada, seu devir – e, por sua vez, sua geração.

O disco de 2021, vencedor do Mercury Music Prize, Sometimes I Might Be Introvert, catapultou Simz para os cinco primeiros lugares da Official Albums Chart do Reino Unido, seguido pelo lançamento surpresa de 2022, NO THANK YOU, um disco ao mesmo tempo sincero e potente. Em 2023, ela continuou a trilhar seu próprio caminho como atriz, retornando na série final do drama Top Boy, da Netflix. A apresentação de Little Simz em 2024 no Pyramid Stage do Glastonbury a definiu também como um importante ato ao vivo. Ao largo de seu catálogo e participação, os números de streams de Little Simz ultrapassam 1 bilhão.

