Los Brasileros, MC Kekel e Fraga apostam no romantismo na dançante "Tela do Celular" Após o sucesso internacional, produtores vencedores de Grammy apresentam sua nova aposta; single chega às plataformas nesta sexta-feira... Cartão de Visita|Do R7 13/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h26 )

Após o sucesso internacional, produtores vencedores de Grammy apresentam sua nova aposta; single chega às plataformas nesta sexta-feira (14)

Vencedores do Grammy, o Los Brasileros também é conhecido por suas parcerias de peso com nomes como Karol G, Anitta e Jão. Agora, o trio de produtores se une ao ícone do funk MC Kekel e ao compositor e cantor Fraga, responsável por hits de artistas como Lexa e Bruno Gadiol, na inédita “Tela do Celular”, que chega nesta sexta-feira (14).

A faixa, que sucede o single "Profundamente" - parceria com Kevin O Chris e WIU -, traz uma batida envolvente e letras românticas que falam sobre o desejo de um homem apaixonado ao se perder nas imagens da sua amada na "Tela do Celular". O single promete agitar os bailes e playlists do Brasil.

A escolha dos colaboradores foi estratégica, reunindo os dois talentos da música: MC Kekel, consolidado na cena do funk, e Fraga, que se destaca no cenário pop como compositor de grandes artistas. A parceria, que surgiu em “Multiverso” – álbum lançado pelo funkeiro em 2022, gerou a novidade que promete agitar todos os bailes.

“É uma satisfação imensa ter feito esse som com dois talentos como Kekel, um artista consolidado do funk no Brasil, e Fraga, um talento absurdo que está começando a fazer muito barulho na cena. O som tem uma atmosfera que tanto dá para ouvir de boa no carro, em casa, quanto dançar no baile. É o funk, é o grave, é Brasil", conta o trio.

Clipe intimista

O videoclipe de "Tela do Celular" traz uma abordagem intimista, com imagens dos artistas criando o novo hit. A colaboração entre os artistas não foi planejada de forma convencional. Após a produção de uma faixa no último trabalho de Kekel e, sem saber o rumo exato que o projeto tomaria, decidiram reunir forças novamente.

“Depois da gente produzir um som no último trabalho dele, a gente fez esse também, sem saber direito como seria lançado. Um dia no estúdio, ouvimos com Fraga e tivemos a ideia de juntar os dois. Falamos com eles e todo mundo se empolgou para lançar”, revelou o trio.

Sobre Los Brasileros

O trio de produtores musicais que vem redefinindo o pop brasileiro é formado por Pedro Dash, Marcelinho Ferraz e Dan Valbusa. Com hits que ecoam nas paradas e colaborações com alguns dos maiores nomes da música contemporânea, Los Brasileros é reconhecido pela força criativa e pelo som moderno e autêntico.

Vencedores do Grammy (duas vezes), do Grammy Latino e com uma discografia que transita entre diversos estilos – do pop ao hip-hop, passando pela MPB, afrobeat e outros gêneros dançantes –, Dash, Ferraz e Valbusa são os arquitetos sonoros da nova geração e prometem muitas surpresas para os próximos meses.

Sobre MC Kekel

MC Kekel é um dos principais nomes do funk brasileiro contemporâneo, conhecido por sua habilidade em mesclar o estilo com elementos de outros gêneros musicais, como o pop e o rap. Ele conta com mais de 1,872 milhões de ouvintes no Spotify, colecionando hits como "Eterna Sacanagem" e "Amor de Verdade". Natural de São Paulo, o artista se destacou inicialmente com suas letras que abordam temas do cotidiano, como relacionamentos, superação e a realidade das ruas. Com uma voz marcante e um estilo único, Kekel conquistou uma base fiel de fãs, tornando-se um dos maiores representantes do funk paulista.

Sua carreira começou de forma humilde, com lançamentos independentes, mas o sucesso chegou com hits que rapidamente ganharam as paradas de sucesso e a atenção do público. Kekel tem um talento especial para criar melodias pegajosas e letras envolventes, que falam diretamente ao coração do ouvinte, especialmente com temas de amor e relacionamentos. Ao longo de sua carreira, MC Kekel acumulou diversos sucessos e parcerias de peso com outros artistas de renome, como Anitta e Ludmilla.

Sobre Fraga

Lucas de Araujo Fraga é cria de Taboão da Serra-SP e começou sua carreira despretensiosamente dentro do seu quarto produzindo e escrevendo poesias. Hoje como compositor, artista, produtor e empresário, tem no seu portfólio músicas escritas para Anitta, Delacruz, Iza, Priscilla Alcântara, Mc Livinho, entre outros nomes.

Toda sua vivência e contribuição nos bastidores da música brasileira, do underground ao popular, fazem de Fraga um artista com uma sonoridade única. De fato, um criador de tendências.

SIGA LOS BRASILEROS NAS REDES SOCIAIS: Instagram | Spotify | YouTube