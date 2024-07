Love Ghost se junta a Cinnamon Babe em novo single “DO YOU LIKE ME NOW? Cinnamon Babe e Love Ghost lançaram um novo single de metal alternativo, “DO YOU LIKE ME NOW?”

Cinnamon Babe e Love Ghost lançaram um novo single de metal alternativo, “DO YOU LIKE ME NOW?”. A música foi perfeitamente produzida por Mike Summers (Tech N9ne, Kendrick Lamar, Lil Wayne). “DO YOU LIKE ME NOW?” é uma prova da atitude sem remorso e da determinação de Love Ghost para ter sucesso, apesar dos inimigos ao redor. Eles são definitivamente uma banda a ter em atenção nestes tempos contemporâneos. Misturando riffs matadores com vocais de impacto brilhante do começo ao fim, 'Do You Like Me Now?' vê os dois artistas em uma de suas formas mais ferozes.

"DO YOU LIKE ME NOW?": https://www.youtube.com/watch? v=Je7J8tjhk6A&t=90s