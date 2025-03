Luã Yvys lança “Ao seu dispor”, último single antes do novo álbum Revelação da nova MPB, artista estreia a faixa na próxima sexta-feira, dia 14 de março Cartão de Visita|Do R7 13/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revelação da nova MPB, artista estreia a faixa na próxima sexta-feira, dia 14 de março

Faça o Pré-save aqui

Cantor, compositor e produtor, Luã Yvys tem DNA musical. Sua vivência e principais influências vêm desde a infância, mas Luã sempre optou por trilhar seu caminho por conta própria. Prestes a lançar seu segundo álbum autoral, o artista entrega ao público mais uma pequena mostra do que vem por aí: “Ao seu dispor”, single que será disponibilizado a partir do dia 14 de março, sexta-feira, em todas as plataformas.

Segundo o artista, a música mergulha no fascínio arrebatador de um amor distante. Com versos que traduzem desejo, entrega e mistério, a canção carrega um tom de romantismo intenso, quase visceral. "Tua presença me deixou calado / Sou mais um coração fascinado" — logo nos primeiros versos, a faixa proporciona aos ouvintes, embalados por uma melodia envolvente que mistura doçura e melancolia, a imersão em um turbilhão de emoções.

‌



Luã nos guia por um universo onde o amor é tão sedutor quanto indecifrável, onde a figura da musa aparece como uma esfinge enigmática, deixando sua marca inesquecível: "O teu rosto ficou na memória / Teu sorriso marcou minha história". Entre a busca e a saudade, a música carrega o peso do desejo não correspondido e da entrega sem garantias, num refrão potente e marcante:

"Por que você me trata assim?

‌



Por que vive longe de mim?

Só quero ter o seu amor

‌



Minha musa, estou ao seu dispor".

Com sua assinatura sonora que transita entre a MPB contemporânea e a sutileza de ritmos envolventes, a mistura de reggae e pop reafirmam a identidade única do artista na nova MPB.

A canção é a quinta faixa do novo disco autoral de Luã Yvys, que tem previsão de lançamento no primeiro semestre de 2025. Entre o final de 2024 e o início do ano, o artista divulgou quatro singles que farão parte do novo projeto: "Filha de Iemanjá", canção com influências do Ijexá e afro-samba, que celebra a conexão profunda com o mar e suas águas sagradas; Duvidei", uma jornada emocional, onde a dúvida e a perda de fé são superadas pela força transformadora do amor; “Me Beija”, feat com Mariana Volker, canção que fala sobre se deixar levar, se permitir ser feliz e, principalmente, celebrar o simples ato de amar; e “Onde For Me Leva", uma celebração do desejo e da entrega, guiada pelas paisagens, encantadoras das praias, das ondas e das estrelas.

O álbum promete reapresentar o cantor e compositor Luã para o público, agora com uma sonoridade bem brasileira e mais pop. O primeiro lançamento autoral do artista foi “Essenímico”, disco de 2019, que carregava uma jornada interior e conceitual. Nos últimos anos, Luã produziu em seu próprio estúdio álbuns de Elba Ramalho, além de ter trabalhado em outros projetos de artistas diversos.

FICHA TÉCNICA - FILHA DE IEMANJÁ (LUÃ YVYS)

Beat - Gabriel Salles

Baixo, Gits - Julio Raposo

Keys - Luã Yvys

Sopros e arranjos de metais - Dirceu Leite

Trombone - Marlon Sette

Trumpete - Gilson Santos

Back Vocal - Erika dos Anjos