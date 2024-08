Luan Pereira, Lauana Prado e DJ Lucas Beat abrem os shows da primeira noite da Festa de Barretos Evento segue com diversas apresentações e competições até o dia 25 de agosto Cartão de Visita|Do R7 16/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 17h26 ) ‌



Evento segue com diversas apresentações e competições até o dia 25 de agosto

A programação artística da 69ª Festa do Peão de Barretos, que conta com mais de 100 shows, foi aberta na noite de quinta-feira (15) com o cantor Luan Pereira, fazendo a sua estreia no palco do estádio de rodeios do Parque do Peão. Antes da apresentação, ele afirmou estar emocionado por subir ao palco da Arena. “Barretos cheguei, que sonho, meu Deus do céu. Eu chorei um monte de ansiedade. Deus é maravilhoso, eu cheguei. Vou subir no palco principal da maior Festa do Peão da América Latina pela primeira vez”, disse emocionado.

Depois de colocar em cima do palco um fã de apenas sete anos, roubando a cena com muita música e dança, Luan Pereira agradeceu a Deus por todas as bênçãos recebidas e finalizou o show com a música “Faz um Milagre em Mim”, de Regis Danese, e deixou o palco dentro de sua Hilux, deixando um gostinho de quero mais.

A segunda apresentação da noite foi da cantora goiana Lauana Prado, que trouxe para o Barretão os seus principais sucessos do momento, com o projeto especial "Raiz Arena”. Com mais de 17 anos de estrada, ela fez o seu segundo show na arena barretense. “Estou aqui para o show na maior Festa de Peão da América Latina”, destacou.

Lauana emplacou muitos hits durante o show, registrando um momento para lá de especial ao receber o cantor Milionário, da dupla com José Rico, para cantar os clássicos “Decida” e “Solidão”.

E fechando a noite de shows, destaque para a presença do DJ Lucas Beat. No estádio, o artista apresentou a sua mistura de música eletrônica e ritmos brasileiros que vem ganhando o país com a viralização dos remixes, usando composições do sertanejo universitário e outros ritmos. O DJ paulista é conhecido como expoente do funk eletrônico que abraça o sentimentalismo dos modões. No palco do Barretão, ele ainda recebeu Melody e Paula Guilherme como participações especiais na canção Barbie de Chapéu.

Shows de Sexta

A programação desta sexta-feira, 16 de agosto, contará com shows nos palcos Estádio e Amanhecer e, também, no trio elétrico nas ruas do Parque do Peão.