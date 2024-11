Lucas e Orelha resgatam pagode raiz em novo EP autoral “Testando - Volume 1” chega com letras baseadas em fatos reais das vidas dos artistas Cartão de Visita|Do R7 29/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h28 ) twitter

Com 10 anos de carreira e uma discografia que acumula mais de 300 milhões de streams, Lucas e Orelha já passearam por ritmos como R&B e Pop e colecionam parcerias com grandes nomes do mercado. Nos últimos anos, a dupla mergulhou de cabeça no pagode, encontrando uma identidade musical e vocal fundamental para o atual sucesso de seus recentes trabalhos.

Celebrando essa fase, os baianos apostam em um novo projeto audiovisual de faixas autorais de pagode, muitas inspiradas em fatos reais das vidas dos cantores. Intitulado “Testando”, o trabalho apresenta músicas que estavam guardadas para este momento especial e outras bem fresquinhas que ganham o formato de EP com direção musical de Umberto Tavares e Jefferson Junior, gigantes da indústria fonográfica. Entregando letras românticas e divertidas, que falam de relacionamentos, família e amizade, as melodias acompanham a atmosfera de sofrência e curtição. O lançamento é pela Mousik e está disponível nas plataformas de streaming e no YouTube.

“Testando - Volume 1” chega com duas novidades. A romântica “Na Nossa Casa” é o xodó da dupla neste projeto e traz a história de um casal que planejou uma vida inteira juntos, mas se encontram separados. E toda vez que o ex-marido passa em frente a casa que era deles, ele observa a nova família que está morando no local e vivendo a rotina que eles sempre sonharam. “Tudo Caô” chega para espantar a sofrência e colocar todo mundo para dançar. A letra fala de um cara solteiro que tenta manter a pose, mas sempre perde a marra quando encontra uma certa mulher no role.

“Esse projeto é bem especial pra gente. Estamos com 10 anos de carreira e nos encontramos no pagode, um ritmo democratico, que fala com todos públicos e nos permite expressar nossos sentimentos mais profundos através das composições. Tem muita música que foi inspirada em fatos reais das nossas vidas, acontecimentos bons e outros nem tanto, mas que fazem parte da nossa trajetória e que nos ajudaram a nos tornar o que somos hoje. A gente preparou tudo com muito carinho e estamos ansiosos pra mostrar pro publico”, conta Lucas.

Orelha complementa: “Temos muito material guardado, compor é uma das partes favoritas do nosso trabalho. Escolhemos pro Testando uma seleção a dedo, foi difícil chegar na lista final. As músicas conversam entre si, tem muita letra e melodia romântica e também muita faixa divertida, pra galera curtir na pista, bebendo aquela gelada, no estilo pagode raiz! A gente fala de amor, mas também vai falar de muita malandragem e zoação, temos certeza que muita gente vai se identificar com as histórias que vamos contar”.

Com um total de quatro volumes, o projeto “Testando” será lançado semanalmente e o último bloco vai chegar em formato de EP. Umberto Tavares, Diretor Artístico da Mousik, celebra o lançamento: “Lucas e Orelha vem com o projeto Testando pra mostrar o trabalho inédito deles, o modo como fazem as composições, o quanto eles são versáteis e os assuntos que eles gostam tanto de cantar, como de compor. Testando é a fase inédita de Lucas e Orelha, mostrando que o trabalho continua e continua tanto com as regravações de Virou Pagode, quanto com as músicas inéditas de Testando. O ineditismo tem que ser valorizado no pagode e em todos os segmentos porque ele mostra a coragem do artista de expor a sua arte. Isso é Testando com Lucas e Orelha”.

“EP Testando - Volume 1” - Lucas e Orelha

Lançamento Mousik - 23 de outubro/2024

1- “Na Nossa Casa” (composição: Lucas Arcanjo / John Glória / Diego Menoli / Maike)

2- “Tudo Caô” (composição: Lucas Arcanjo)