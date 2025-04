Luciana Mello lança álbum completo do projeto "Casa da Lu" A cantora Luciana Mello, uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira, acaba de lançar um projeto inovador e emocionante que... Cartão de Visita|Do R7 24/04/2025 - 15h59 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h59 ) twitter

A cantora Luciana Mello, uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira, acaba de lançar um projeto inovador e emocionante que promete reverenciar as raízes do samba e dar visibilidade à força das mulheres. Intitulado "Casa da Lu", a primeira parte do projeto chega às plataformas digitais, e já está disponível para o público, trazendo uma proposta de celebração e valorização da cultura do samba e do papel vital das mulheres neste contexto. O álbum completo estará disponível nas plataformas a partir desta sexta-feira, 25 de abril.

OUÇA AQUI!

O primeiro capítulo de "Casa da Lu" é um verdadeiro tributo às mulheres que são ícones do samba. Luciana Mello se reúne com grandes nomes femininos da música brasileira, cada uma delas trazendo sua força e representatividade para a composição dessa obra tão especial. As participações incluem Alcione, Leci Brandão, Marvvila, Simone, Martinália e Fabiana Cozza – todas figuras essenciais no fortalecimento e perpetuação do samba no Brasil.

Ao colocar essas artistas no centro do projeto, Luciana reafirma a importância de dar visibilidade ao papel essencial que as mulheres desempenham na música brasileira, especialmente no samba, um gênero tradicionalmente dominado por homens.

‌



Com "Casa da Lu", Luciana Mello também compartilha sua incrível versatilidade artística. A cantora, que ao longo de sua carreira tem mostrado uma paixão imensa pela música, agora se dedica a trazer interpretações impecáveis e arranjos que reverenciam a tradição do samba, sem deixar de lado sua identidade única. O projeto, produzido pelo renomado Walmir Borges, é uma verdadeira viagem no tempo, um retorno às raízes do samba, com uma sonoridade rica, que mistura o clássico e o contemporâneo.

"Podem entrar, estamos apenas no primeiro cômodo dessa grande casa, celebrando a essência do samba brasileiro. Vem muita coisa boa por aí!", convida Luciana, já antecipando as surpresas que ainda estão por vir. O projeto promete ser um marco na sua carreira, reforçando seu posto como uma das grandes herdeiras do samba e uma das artistas mais respeitadas da música brasileira.

‌



O Legado Musical de Luciana Mello

Luciana Mello é, sem dúvida, uma das artistas mais importantes da música brasileira. Filha do lendário Jair Rodrigues, Luciana iniciou sua carreira muito jovem, com apenas 5 anos de idade, quando gravou sua primeira canção ao lado do pai. Desde então, a cantora não parou mais de encantar o público com sua voz única e sua habilidade artística.

‌



Ao longo de sua carreira, Luciana trabalhou com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Luiz Melodia, Alcione, Emílio Santiago, Sandra de Sá, Tom Zé, Ed Mota, Pedro Mariano, Zeca Pagodinho e muitos outros, o que lhe conferiu uma trajetória rica e emocionante. Hoje, Luciana Mello comemora mais de 35 anos de carreira, uma história marcada por grandes parcerias e discos memoráveis.

A Herdeira do Samba

A título de reconhecimento, Luciana Mello se afirma cada vez mais como uma verdadeira herdeira do samba. Seu trabalho, não apenas no "Casa da Lu", mas em toda sua trajetória, é uma homenagem ao samba e a seus criadores, mas também uma celebração do futuro do gênero, com as novas gerações de mulheres artistas que continuam a enriquecer a cultura do samba e da música brasileira.

Com "Casa da Lu", Luciana Mello reforça seu legado, coloca o samba em destaque e ainda abre as portas para uma nova era, onde a tradição do samba e o protagonismo feminino se encontram. Preparem-se para serem tocados, emocionados e inspirados por essa nova fase da carreira de Luciana Mello!

"Casa da Lu" está disponível em todas as plataformas digitais. ACESSE AQUI!

Para mais informações e atualizações sobre o projeto, siga Luciana Mello nas redes sociais:

