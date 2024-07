Luciana Mello lança nova faixa do EP "Casa da Lu", dessa vez com participação de Leci Brandão "Só Quero Te Namorar" chegou em todas as plataformas digitais e no YouTube

No próximo dia 12 de julho, Luciana Mello lança a regravação de "Só Quero Te Namorar”, em todas as plataformas digitais e no YouTube. Composta por Leci Brandão, que também faz uma participação especial na música, a faixa conta com arranjos e produção musical de Walmir Borges, prometendo um encontro especial de talentos. Ouça aqui!

"Casa da Lu" é um projeto especial onde Luciana Mello, neste primeiro momento, apresenta um EP com nove faixas e participações especiais de seis mulheres icônicas do samba, cada uma trazendo sua força e representatividade para a música brasileira, sendo um tributo à diversidade e à riqueza cultural do nosso país.

"É uma honra poder colaborar com mulheres tão incríveis e representativas como Leci Brandão. Cada faixa deste projeto carrega uma história e uma emoção única, e estou muito empolgada para compartilhar isso com o público", diz Luciana Mello.

Este é um lançamento que celebra a alma e a essência do samba brasileiro, trazendo novas melodias e homenageando grandes nomes do nosso cenário musical. A parceria entre Luciana Mello e Leci Brandão promete emocionar o público, unindo gerações e estilos em uma faixa que exala autenticidade e paixão.