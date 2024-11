Luciana Mello lança “Tá No Ar”, primeira faixa solo do projeto “Casa da Lu” A canção chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (15) e fala sobre amor Cartão de Visita|Do R7 12/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 12/11/2024 - 16h29 ) twitter

A canção chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (15) e fala sobre amor

Nesta sexta-feira (15), Luciana Mello apresenta “Tá No Ar”, uma canção envolvente e cheia de romantismo que é o primeiro lançamento solo de seu novo projeto, “Casa da Lu”. Ouça aqui!

Composta por Chiquinho dos Santos e Elder Celso, a música celebra o amor em uma letra que mistura paixão e conexão profunda. A direção musical e os arranjos são assinados por Walmir Borges, que trouxe o toque especial para a produção da faixa.

Para Luciana, “Tá No Ar” representa a essência do projeto “Casa da Lu”, que homenageia o samba e destaca o amor – tanto pela música quanto pelas relações e parcerias. “Essa música fala sobre amor. O amor está no ar. E eu me conectei com essa letra porque tem tudo a ver com o projeto e com o que quero transmitir!”, afirma a cantora.

“Tá No Ar” se destaca também por ser a primeira música de “Casa da Lu” a ser lançada sem participação de outros artistas, dando foco total à interpretação única de Luciana Mello. Com esse lançamento, a cantora promete envolver o público em uma atmosfera de amor, com um samba que reflete a autenticidade e a intensidade de seu trabalho.

O projeto “Casa da Lu” segue como uma grande celebração do samba, trazendo o toque pessoal de Luciana e reafirmando sua dedicação ao gênero. “Tá No Ar” já está disponível nas principais plataformas de streaming e promete emocionar a todos!

Para saber mais, acesse: @lucianamello