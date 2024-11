Lucylla & Lucyana anunciam data para a primeira etapa de lançamento do DVD Espelho - Nossa Essência O projeto que marca a volta da dupla ao cenário musical chegará às plataformas no dia 14 de novembro Cartão de Visita|Do R7 14/11/2024 - 16h08 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h08 ) twitter

As irmãs mais queridas do sertanejo estão oficialmente de volta. E para selar o retorno ao cenário musical em grande estilo, Lucylla & Lucyana apresentam aos fãs no próximo dia 14 de novembro o primeiro EP do DVD "Espelho - Nossa Essência". O projeto com seis faixas estará disponível na data pelas principais plataformas de áudio e os clipes poderão ser conferidos ao decorrer das semanas seguintes pelo canal oficial do YouTube da dupla.

As escolhidas para o start da nova fase das irmãs foram: "Dúvida", "Deixando Saudade", "Até a Próxima Bebida", "Ela Ouviu", "Primeira Mentira" e "Solução", esta última será a faixa foco da etapa que já tem agitado os fãs pelas redes sociais.

O single traz uma letra de despedida e também de uma solução sobre um relacionamento que vive um momento conturbado, como diz no trecho: "Tentei te agradar mil vezes, não dei conta, tentar mil e uma é burrice, corrijo um defeito, você inventa outro. Já que o seu problema sou eu, te deixando eu resolvo, mas torce pra eu sair e a saudade não entrar".

E o desfecho dessa história se dá quando uma das partes decide ir embora, e na saída, faz um convite para uma reflexão, como finaliza a canção. "Já tô quase indo, então pensa bem, que o problema da sua vida pode ser a solução da vida de alguém".

"Essa música fala sobre muitos relacionamentos e suas fases, às vezes é preciso dar um passo arriscado para solucionar a incerteza. Mas, além deste single teremos neste EP faixas dançantes, para apaixonados, solteiros e para quem gosta de fazer besteiras como "Dúvida", que fala para quem vive a vida intensamente em todos os sentidos. Curtam bastante, o DVD está incrível e fizemos com muito carinho para todos vocês", comentam a dupla Lucylla & Lucyana.

Ainda sobre os lançamentos, as faixas que integram o EP serão voltadas para sentimentos e relacionamentos como: "Deixando Saudade" e "Primeira Mentira", trazem relatos de um fim de relacionamento e suas consequências. "Ela Ouviu" e "Até a Próxima Bebida", que também integram o projeto chegam com melodias contagiantes e já promete conquistar os fãs.

E para completar o álbum, "Duvida" é uma composição assinada por Lucyana, chega para conversar com quem vive a vida intensamente sem se preocupar com as consequências das ações, mas fazendo um convite para uma reflexão positiva sobre o assunto, que às vezes é necessário apenas viver sem pensar muito e colecionar bons momentos, mas tudo precisa de equilíbrio.

Gravado em um evento exclusivo em São Paulo, o DVD "Espelho - Nossa Essência" reúne 19 faixas, e que serão divididas em quatro etapas de lançamento, que falam sobre amor, vida e, claro, a tradição da música sertaneja. O projeto ainda trará participações especiais de Tierry e, considerados padrinhos do projeto, a dupla Edson & Hudson.

Mais sobre Lucylla & Lucyana

Lucylla & Lucyana: a volta de uma essência sertaneja que jamais se perdeu. Elas são exemplos de paixão e amor à música sertaneja. Influenciadas pela avó e pelos pais músicos, iniciaram nos palcos em São Paulo ainda crianças, mostrando ao mundo que a voz do coração não tem idade para se manifestar. Com o tempo, suas vozes amadureceram, mas nunca perderam a essência que encantou os jurados de tantos concursos musicais na infância. Lucyana, com sua primeira voz marcante e Lucylla, com a segunda voz impecável, afinadíssimas e encantadoras, tocam violão, tiveram um talento único para emocionar quem as ouvia. E agora, em 2024, o retorno das irmãs à cena como dupla tem um gosto especial para todos que acompanham a trajetória das artistas. O nome do projeto marca essa volta, cada verso e cada acorde nos lembra do poder que a música tem de unir famílias, de aquecer corações e de manter vivas as raízes que nos ligam ao campo, às histórias de superação e ao carinho entre irmãos. O palco é onde as verdades do coração ganham voz! E é por isso que o retorno delas como dupla não foi apenas um reencontro com a música, mas também um reencontro de suas histórias com as nossas. Porque, no final, cada um de nós também se vê refletido nesse espelho.

Siga Lucylla & Lucyana nas redes sociais

Instagram: lucyllaelucyana

Tik Tok : lucyllaelucyanaoficial

YouTube: LucyllaeLucyanaOficial

Letra

Tá vendo essa mala quase pronta

Assim que ela fechar, você tá livre

Tentei te agradar mil vezes, não dei conta

Tentar mil e uma é burrice

Corrijo um defeito, você inventa outro

Já que o seu problema sou eu, te

deixando eu resolvo

Mas torce pra eu sair e a saudade não

entrar

Torce pra eu sair e o que tá errado

consertar

Porque se eu sair e continuar errado

O defeito tá do lado de dentro e não em

quem tá do seu lado

Torce pra eu sair e a saudade não entrar

Torce pra eu sair e o que tá errado

consertar

Já tô quase indo, então pensa bem

Que o problema da sua vida pode ser

A solução da vida de alguém