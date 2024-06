Ludmilla abre vendas para turnê de Numance #3 e São Paulo esgota ingressos em 30 minutos

Site registrou pico de 38 mil pessoas na fila simultaneamente

A cantora Ludmilla abriu hoje as vendas gerais para sua nova turnê "Numanice", e os ingressos para o show em São Paulo se esgotaram em apenas 30 minutos. O site de vendas registrou um pico de 38 mil pessoas na fila simultaneamente, demonstrando o sucesso antecipado da turnê. Os fãs do Rio de Janeiro poderão garantir seus ingressos às 18h, enquanto Belém, Natal, Salvador e Fortaleza já estão com a pré-venda. Já Campinas e Guarapari, abrirão às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla.

Na tarde de ontem (05), Lud reforçou o entusiasmo ao ligar pessoalmente para alguns fãs. Essa iniciativa gerou grande repercussão nas redes sociais, ampliando a expectativa para a nova turnê, que passará por 19 cidades do Brasil, além de Miami, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal. A estreia será em Salvador, com passagens programadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém, Curitiba, Florianópolis, Natal e Brasília, entre outras.

O anúncio da tão aguardada turnê Numanice #3 foi feito na segunda-feira com uma aparição surpresa na tradicional Resenha Pagode e Chinelo, no Rio de Janeiro. No evento, Ludmilla cantou “Saudade da Gente”, “Falta de Mim” e outros sucessos do "Numanice #3", lançado no final de fevereiro. A reação do público foi tão intensa que, em alguns momentos, a voz da artista foi ofuscada pelo coro dos fãs. Veja vídeo

Antes disso, no final de semana, ela surpreendeu seus seguidores com um enigma nas redes sociais: "Por onde anda Numanice?”, acompanhado de um convite para pré-inscrição, que rapidamente viralizou. Em 24 horas, o site já havia recebido mais de 80 mil cadastros.

Além de ser grande em representatividade, o projeto é grande em números. São mais de 3,5 bilhões de streams somando todas as plataformas digitais. Só o Numanice #3, revelado ao público no final de fevereiro acumula mais de 50 milhões de streams em todas as plataformas e é composto por grandes hits como: “Maliciosa”, “Você Não Sabe o Que é Amor”, “A Preta Venceu”, “Falta de Mim” e muito mais.

Ludmilla continua a quebrar barreiras e recordes. Ela é a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams no Spotify, marca que hoje já ultrapassa os 7 bilhões. Sua presença nas redes sociais também é marcante, com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram e 8,9 milhões de inscritos no YouTube, onde acumula mais de 4,1 bilhões de visualizações. A turnê "Numanice" promete ser um grande evento para os fãs de Ludmilla, reforçando sua posição como uma das artistas mais influentes e populares da música brasileira atual.