Luis Fonsi lança "Roma" com Laura Pausini

Grandes vozes da música latina mundial compartilham aguardada colaboração

16 anos desde a última colaboração, o aclamado artista latino Luis Fonsi e a artista italiana mais premiada do mundo, Laura Pausini, compartilham novo single, “Roma”, hoje, 26 de abril, em todas as plataformas digitais. O lançamento da música foi anunciado no palco do Kaseya Center, em Miami, durante show da Laura Pausini World Tour 2023/2024. Diante de 12 mil espectadores, os artistas cantaram "Inolvidable", um dos maiores sucessos da Laura Pausini, e revelaram a novidade em seguida. Ligados por uma amizade especial e histórica, Laura e Luis Fonsi rapidamente viralizaram online com o vídeo da apresentação.

Ouça aqui: https://luisfonsi.lnk.to/Roma

“Roma” é uma balada intensa escrita por Fonsi, onde é clara a cumplicidade e união de duas das vozes do mundo latino que são reconhecidas no mundo todo.

“Quem me conhece sabe o quanto amo e admiro a Laura. Ela é a irmã que a música me deu”, conta Luis Fonsi.

“Obrigada meu Fonsi. Nossa amizade é como a sua voz, única, grande e inesquecível”, agradece Laura Pausini.

O videoclipe, já disponível no Youtube, foi dirigido por Carlos Perez (diretor criativo da Elastic People), filmado em preto e branco em um aeroporto de Miami com a participação de Fonsi e Laura Pausini.