Luís Martins lança videoclipe de “Seus Olhos” no Dia dos Namorados Faixa faz parte do álbum “Caminhos” lançado em 2023 pelo cantor e compositor baiano

O cantor e compositor baiano Luís Martins escolheu o Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta-feira (12), para lançar o seu mais novo videoclipe . Trata-se da canção autoral “Seus Olhos”, a faixa que encerra o álbum “Caminhos”, lançado pelo artista no final de 2023, e conta com a participação de Cristovão Bastos na direção artista, arranjo e piano. O público já pode conferir o resultado no canal oficial de Luís Martins, no YouTube.

“Seus Olhos” é a segunda faixa do recente álbum de Luís a ganhar um videoclipe. Em “Mulher”, o cantor traz a alegria e energia do samba para o público. No novo vídeo, Luís surge em um cenário sofisticado e intimista, cantando a melodia romântica de “Seus Olhos” ao som do violino, violoncelo e o piano de Cristovão Bastos, que também marca presença no clipe, em um clima perfeito para embalar o Dia dos Namorados.

Mais uma vez, a produtora Arroz de Hauçá foi a responsável pela produção de “Seus Olhos” que foi gravado em Salvador e tem a direção e roteiro de Luisa Martins, filha de Luís Martins, e que também esteve a frente do clipe de “Mulher”. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, assim como o álbum “Caminhos”.

Sobre Luís Martins

Natural de Salvador, na Bahia, Luís Martins é empreendedor, músico, cantor, compositor e apresentador de talk show. Desde que iniciou sua carreira musical, em 2018, ele já lançou os álbuns Sou Músico” (2018), “Seis Meses” (2019), “Sonho Live” (2020), audiovisual “Projeto Studio Session: Luís Martins” (2023) e “Caminhos” (2018), todos disponíveis nas plataformas digitais. Como apresentador do Fortuna Crítica, o artista entrevista personalidades de diversas áreas de uma forma leve e descontraída sendo exibido semanalmente no YouTube.

Serviço:

O que: Luís Martins lança videoclipe de “Seus Olhos” no Dia dos Namorados

Quando: 12 de junho de 2024

Onde: canal oficial de Luís Martins no YouTube

Informações: Ana Paula Maquiné (71) 98732-9291

Fotos: Nelson Brito Jr.

Ficha Técnica:

Luís Martins: Voz

Cristovão Bastos: Piano/Arranjo

Ricardo Amado: Violino

Iura Ranevsky: Violoncelo

Direção Executiva: Soraia Neri Martins

Produção Musical: André Almeida

Direção Musical: Cristovão Bastos

Roteiro e direção: Luisa Martins

Assessoria de Imprensa: Ana Paula Maquiné

Clipe “Seus Olhos”: https://www.youtube. com/watch?v=GYwh7jU-kV8

Ouça “Caminhos”: https://found.ee/ Caminhos-Luis-Martins

Acesse as Redes Sociais de Luís Martins:

Instagram: @luismartinsoficial

YouTube: /@LuísMartinsOficial

Facebook: /luismartinscantor

Fortuna Crítica: /@ ArrozdeHaucaProdutora/videos