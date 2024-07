Lukete e Juzé brilham no Festival de Inverno de Garanhuns Artistas paraibanos lotaram o Teatro Luiz Souto Dourado domingo com música e poesia Cartão de Visita|Do R7 23/07/2024 - 22h13 (Atualizado em 23/07/2024 - 22h13 ) ‌



Artistas paraibanos lotaram o Teatro Luiz Souto Dourado domingo com música e poesia

Os artistas paraibanos Lukete e Juzé lotaram o Teatro Luiz Souto Dourado na noite do último (21) no Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco, um dos maiores da América Latina. Os intérpretes de Totonho e Palmito da novela Rancho Fundo tiraram risos e lágrimas das plateia e foram ovacionados ao final de suas apresentações no Polo Estação, dedicado à música, teatro e poesia.

Lukete estreou no FIG seu espetáculo “A Rima me deu Rumo”, com poesias autorais como “Saudade” e “Pantim”, que viralizou na Internet com mais de 3 milhões de visualizações no Instagram. Já Juzé apresentou músicas de seu repertório, como “Nordeste Destino” e “Mêi Sargaço, Meio Mato”, além de uma homenagem à prata da casa Dominguinhos com “Lamento Sertanejo”.

“Foi a realização de um sonho. Estamos tomados de amor e arte nesse lugar e público fantásticos”, disseram eles, que vêm conciliando as carreiras de atores e cantores, desde o início da novela, fazendo shows por todo o Brasil.

Em agosto, Juzé lançará um EP audiovisual autoral com 4 faixas e Lukete finaliza seu primeiro álbum para lançamento em outubro.

Na última quarta-feira, 17, os artistas também estiveram no programa “Encontro com Patrícia Poeta”, no qual comemoraram o sucesso, falaram sobre suas carreiras solos, receberam homenagens surpresa da família e mostraram o inédito clipe de “Amor de Feira”, música do álbum em parceria “Visse & Verso”. O vídeo está no YouTube de Lukete e foi lançado em colaboração com o site musical Tracklist.

Acompanhe a carreira destes dois artistas que vêm representando com orgulho o Nordeste por todo o Brasil!

SOBRE LUKETE - Multiartista de 33 anos, Lukete começou a carreira artística no teatro, em João Pessoa, e atuou nas novelas globais Malhação, Mar do Sertão e atualmente está em Rancho Fundo. Além de ator, é poeta, cantor e compositor com singles e álbuns lançados, incluindo o mais recente EP “Visse & Verso”, ao lado do parceiro Juzé. Na música, tem composições gravadas por Elba Ramalho e Juliette e mantém três formatos de shows diferentes - Voz & Violão, Show-Poesia e com a banda Lukete e seus Renatos. Mais sobre Lukete: https://linktr.ee/luketeme