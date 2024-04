“Macetada de Ofertas” tem combos com condições especiais Campanha promocional no Thermas Water Park será entre os dias 14 e 19 de fevereiro com combos a partir de R$ 159,90

Campanha promocional no Thermas Water Park será entre os dias 14 e 19 de fevereiro com combos a partir de R$ 159,90

Foto: Divulgação

Depois do sucesso com a “Folia de Carnaval”, agora o Thermas Water Park promete uma ressaca carnavalesca para os foliões de plantão continuarem com o samba no pé. O “Macetada de ofertas” traz a oportunidade de combos de 4 ingressos para curtição em um dos mais completos parques aquáticos do Brasil.

A campanha, que começa no dia 14 e termina no dia 19 de fevereiro, conta com combos de ingressos a partir de R$ 159,90 para 4 pessoas e pode ser parcelado em até 06x sem juros, podendo utilizá-los até final de março de 2024.

Localizado em São Pedro, o parque aquático possui águas quentes e diversas atrações como a maior Piscina de Ondas do Estado de São Paulo e o maior Parque Infantil da América Latina.

Com reconhecimento internacional, foi apontado como o 7º parque mais visitado da América Latina, e o 4º do Brasil, pela Themed Entertainment Association (TEA). Em sua estrutura, o parque possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, loja de conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática, além de uma área totalmente VIP com bangalôs para as famílias que buscam mais privacidade.

Com 70 mil metros quadrados de área construída, os visitantes podem usufruir também do complexo de piscinas; os quilômetros de toboáguas em formatos reto e caracol; o Free Fall, que possui incríveis 12 metros de queda livre; e a Fazendinha do Vô Bráulio.

Além dessas atrações, o Thermas Water Park ainda conta com o Axé 40 Graus, equipe de recreação com suas diversas brincadeiras durante o dia todo e muita diversão. São mais de 20 atrações para toda a família.

Então corre para não perder essa oportunidade, já que a compra dos combos têm lotes limitados. Você pode adquirir seu combo pelo site www.thermas.com.br , pelo telefone 4000-2998 (a ligação é direta sem DDD), ou ainda através da Central de Vendas via WhatsApp (19) 3112-3389. Para grupos e excursões a partir de 15 pessoas, existem condições especiais que podem ser conferidas por atendimento via WhatsApp através do número (19) 3112-3394.

Serviço - O Thermas Water Park São Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 – Km 189 – Fazenda Limoeiro. Mais informações pelos números 4000-2998 (sem DDD), (19) 3112-3388, (19) 3181-2111, (19) 3481-0900 ou www.thermas.com.br .