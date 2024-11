"Madama Butterfly" tem duas apresentações em Ribeirão Preto Ribeirão Preto será palco da emocionante ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, apresentada pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão... Cartão de Visita|Do R7 19/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ribeirão Preto será palco da emocionante ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, apresentada pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, o Coro da Orquestra e solistas convidados. Sob a regência do maestro titular Reginaldo Nascimento, a estreia acontece nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, com segunda récita programada para o sábado, dia 23, no Theatro Pedro II, ambas às 19h.

Reconhecida como uma das óperas mais emblemáticas de Puccini, Madama Butterfly estreou originalmente em 1904 e desde então encanta o público com sua profundidade dramática e árias inesquecíveis, como “Un bel dì vedremo”. O espetáculo narra a trágica história de amor entre a jovem gueixa Cio-Cio-San e o oficial da Marinha americana Benjamin Franklin Pinkerton, abordando temas universais como esperança, decepção e as complexidades das diferenças culturais.

Sob a batuta de Reginaldo Nascimento, a orquestra, os solistas e o coro prometem uma interpretação emocionante e inesquecível. "A ópera Madama Butterfly é uma obra-prima e, por isso mesmo, transcende o tempo. A obra tem uma profundidade emocional que ressoa no imaginário de qualquer plateia. Teremos no palco grande equipe de produção e artistas talentosos para dar vida a Madama Batterfly e estamos todos ansiosos para a última ópera da Sinfônica de Ribeirão na temporada 2024”, disse o maestro.

Passada na lendária Nagasaki, no Japão, por volta do ano 1900, Madama Butterfly revela a comovente trajetória de Cio-Cio-San, uma jovem de 15 anos seduzida e abandonada por Pinkerton. Enfrentando perdas devastadoras, a protagonista luta para se reerguer, sempre guiada pelas tradições japonesas de honra e resiliência. Determinada a tomar as rédeas de seu destino, ela se torna um exemplo de coragem e força.

‌



”O nosso objetivo é democratizar o acesso à música clássica e às óperas, conquistando novos públicos e desmistificando a arte de orquestra. Projetos como Concertos Internacionais, Juventude tem Concerto, Ensaio Aberto e o premiado projeto social Tocando a Vida têm sido fundamentais na formação de plateias. Cada montagem é uma nova oportunidade de emocionar e aproximar o público de obras-primas como Madama Butterfly”, destacou Reginaldo Nascimento, maestro titular da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto.

A apresentação de Madama Butterfly promete ser mais um marco na história cultural de Ribeirão Preto, trazendo ao palco um espetáculo que combina talento, emoção e uma obra-prima do repertório operístico mundial.

‌



Ficha técnica

Regência: Reginaldo Nascimento

‌



Preparação do coro: Snizhana Drahan

Participação: Coro da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto

Solistas: Tamara Pereira (Cio-Cio-San), Alan Faria (B. F. Pinkerton), Cristina Modé (Suzuki), Wladimyr Carvalho (Sharpless), Vinícius Simião (Goro), Fernando Munhoz (Bonzo), Igor Lourenço (Comissário Imperial), Carla Barreto (Kate Pinkerton), Brenda Grigol (Madre), Daphne Oliveira (La Zia), Bruno Assis (Yakuside), Mario Cenedesi (Uffciale), Carla Barreto (Cugina).

Realização: Ministério da Cultura, Associação Musical de Ribeirão Preto, Cia Sol’Opera e Theatro Pedro II.

Serviço

Ópera "Madama Butterfly"

Datas: 22 e 23 de novembro de 2024

Horário: 19h

Local: Theatro Pedro II, Ribeirão Preto

Ingressos:

R$140,00 inteira / R$ 70,00 meia – plateia e frisa

R$ 120,00 inteira / R$60,00 meia – balcão nobre

R$40,00 balcão simples