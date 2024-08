Magdalena Bay lança seu segundo álbum "Imaginal Disk" Imaginal Disk, o segundo álbum da dupla Magdalena Bay escrito e produzido inteiramente por Mica Tenenbaum e Matthew Lewin, foi lançado... Cartão de Visita|Do R7 26/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h31 ) ‌



Imaginal Disk, o segundo álbum da dupla Magdalena Bay escrito e produzido inteiramente por Mica Tenenbaum e Matthew Lewin, foi lançado hoje via Mom+Pop Music.

Sobre o álbum, Magdalena Bay declara: “Não buscamos um mundo, apenas um espelho / Para tornar as coisas escuras em vez de mais claras / Cavamos um no chão / Olhamos através dele e encontramos / Um abismo azul / Um Disco Imaginal.”

Para celebrar o lançamento do álbum, a banda sairá em turnê com The Imaginal Mystery Tour no próximo mês, uma extensa série de shows com paradas em Nova York, Los Angeles, Chicago, Londres e mais — veja mais AQUI.

Escrito principalmente a partir de esboços iniciados durante intervalos na turnê e gravado no estúdio da banda em Los Angeles, Imaginal Disk mantém um pé firmemente no futuro enquanto dá uma nova interpretação ao passado recente, inspirando-se em uma lista eclética de referências como Star Trek: The Next Generation, as peças de Jean-Paul Sartre, The Beatles, a psicanálise lacaniana, In Rainbows e mais. O universo visual de Imaginal Disk segue a história de True — interpretada por Mica Tenenbaum da banda — enquanto ela aprende o que significa ser humana após receber uma atualização de consciência na forma de um “disco imaginal” inserido em sua testa. Fazendo referência à ideia real dos discos imaginais na natureza — onde uma lagarta se dissolve em forma líquida antes de se transformar em uma borboleta — o álbum questiona de forma irônica as questões existenciais que surgem ao se ponderar sobre a natureza da consciência humana.

Imaginal Disk apresenta os singles “That’s My Floor”, “Tunnel Vision” e “Image”, que a Rolling Stone elogiou como “uma delícia onírica e dançante”, e “Death & Romance”, que a Vulture elogiou como “caleidoscópica”, enquanto a PAPER elogiou a dupla por outra “odisseia prog-pop que se desenvolve a partir de uma jam”.

Além do EP do ano passado, mini mix vol. 3, Imaginal Disk marca o primeiro projeto completo da Magdalena Bay desde o lançamento de seu álbum de estreia, Mercurial World, em 2021. A Vulture elogiou o álbum como “uma das melhores declarações pop de 2021”, enquanto a Pitchfork comemorou o “poder mágico” da dupla de soar “como o que quer que você tenha crescido, quando quer que tenha sido”, e a PopMatters elogiou o álbum por “fornecer um modelo para uma nova geração de pop eletrônico”

Magdalena Bay é formada por Mica Tenenbaum (vocal, produtora, compositors) e Matthew Lewin (produtor, compositor). Os dois se conheceram em um programa de música em Miami, onde cresceram, e se uniram por influências musicais em comum, acabando por formar a banda de rock progressivo Tabula Rasa. Essa banda se desfez, mas quando Tenenbaum e Lewin se cruzaram novamente na faculdade, eles se reconectaram com o objetivo de criar algo mais próximo da música pop que misturasse elementos retrô e futuristas sob o nome de Magdalena Bay. Eles lançaram uma série de EPs que levaram ao seu álbum de estreia Mercurial World, aclamado pela crítica, em 2021, e continuaram a esgotar sua primeira turnê como atração principal, tocaram em vários festivais em todo o mundo - incluindo o Coachella em 2023, fizeram turnê com Charli XCX, Caroline Polachek, Flume e colaboraram com Lil Yachty, JIHYO, Blu DeTiger e muito mais.

Tracklist:

1. She Looked Like Me!

2. Killing Time

3. True Blue Interlude

4. Image

5. Death & Romance

6. Fear, Sex

7. Vampire in the Corner

8. Watching T.V.

9. Tunnel Vision

10. Love Is Everywhere

11. Feeling DiskInserted?

12. That’s My Floor

13. Cry for Me

14. Angel on a Satellite

15. The Ballad of Matt & Mica

