Magrão lança a mixtape “Noveset”: “meu cartão de visita”

Faixa chega às plataformas em 09 de julho, referência ao título do projeto

O rapper Magrão, conhecido principalmente por sua trajetória nas batalhas de rima de São Paulo, lança no dia 09 de julho a mixtape "Novset". O título é uma combinação criativa que remete ao ano de nascimento do artista, 1997, e também significa "conjunto de novidades" em francês.

“Não vejo outra forma de apresentar diversas novidades ao mesmo tempo do que uma mixtape”, destaca o artista, que convidou grandes parceiros da música para o projeto, como Jotapê, Andrade e Pitbull. “Noveset” ainda tem produção musical assinada por Greezy, e visual por GZ, ambos da Aldeia Records, e também conta com o remix da faixa “Jovem Príncipe”, onde Magrão divide as vozes com Nego Max e Winnit.

"Nos últimos dois anos eu vim trabalhando na ‘Novset’ com muito carinho, muito aplicado na parada e fazendo algumas seleções nas faixas que eu já tinha, fazendo músicas novas e tentando encaixar elas no projeto. E nesse meio tempo eu fiz alguns feats, com o próprio pitbull e também com o Projota, e foram dois sons experimentais, e os resultados positivos me influenciaram no andamento do projeto”, destaca o artista.

Continuando: "Eu tentei fazer essa mixtape de um modo bem experimental mesmo, música pra todos os gostos e todas as idades. E que também a galera tenha a ciência de que ali está minha alma, minha identidade como pessoa e como amante do hip hop. ‘Noveset’ é meu cartão de visita”, conclui.

Lançamento Audiovisual

