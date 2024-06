Mais de 57 mil pessoas visitaram o Museu Republicano de Itu desde a sua reabertura

Alto contraste

Desde a reabertura da visitação ao público, em 12 de maio de 2023, o Museu Republicano recebeu ao todo 57.290 visitantes, em dados atualizados no último dia 31 de maio.

O número marca um momento importante para o Museu, que integra o Museu Paulista juntamente com o Museu do Ipiranga, e preserva a memória de um dos movimentos sociopolíticos que levaram à Proclamação da República no Brasil, a Convenção de Itu, primeira reunião oficial dos republicanos no Estado de São Paulo em 18 de abril de 1873.

Celebrando esse número expressivo, o Museu convida o público a conhecer as exposições , “As transformações do edifício do Museu Republicano”, “Circulações da Convenção de Itu”, “Jonas de Barros, artista ituano”,“Cardápios e banquetes na Primeira República” e “Viagens fluviais: homens e canoas na rota das monções”.