Malai Manso: autêntico all inclusive premiado com o Best of The Best 2024

Localizado na Chapada dos Guimarães e consolidado como o único resort do Centro-Oeste com tudo incluído, o complexo hoteleiro está entre os 10 melhores do Brasil nessa categoria

Às vésperas de completar oito anos no mês de agosto, o Malai Manso conquistou o Travelers' Choice Awards Best Of The Best 2024,do Trip Advisor. O prêmio, que certifica os melhores hotéis do mundo em diversas categorias, elegeu o Malai Manso entre os 10 melhores resorts brasileiros na categoria all inclusive e entre os 1% do mundo nessa modalidade.

Localizado na Chapada dos Guimarães (MT) e vocacionado para famílias, o resort já recebeu mais de um milhão de hóspedes desde sua fundação, consolidando-se como o único resort all inclusive do Centro-Oeste brasileiro, sistema que inclui refeições e bebidas nas diárias.

Para Ricardo Gouveia, Diretor Comercial do Malai Manso ,“o Travelers’ Choice 2024, que nos elegeu entre melhores resorts nessa categoria, certifica, mais uma vez, a autenticidade dos nossos serviços e a qualidade gastronômica do Malai na opinião dos hóspedes”, comenta o dirigente.

A experiência premiada do nosso all inclusive é completa e permanente, acrescenta Gouveia. “Não importa o período ou a ocupação, em qualquer temporada nossos clientes sempre contarão com seis refeições diárias, bebidas e imensa infraestrutura de lazer e serviços incluídos nas diárias”, enfatiza o dirigente.

Segundo ele, as opções vão além das refeições servidas no restaurante principal. “Na beira das piscinas temos ilhas gastronômicas que servem petiscos e comidinhas acompanhadas por chopp geladinho a qualquer hora do dia, além de pizzaria, sorveteria, hamburgueria e dois bares. Tudo incluído, sem limites de consumo”, destacou.

“É preciso acrescentar que o autêntico all inclusive garante às famílias muito lazer e diversão, sem tarifas adicionais. No Malai, essa premissa vai além das piscinas ou outras opções óbvias. As experiências outdoor, como arvorismo, tirolesa, paredão de escalada, arco e flecha, trilhas de aventura e torneios esportivos, entre outras, estão incluídas na hospedagem.

Além de programações e agendas diárias de atividades monitoradas, tanto para crianças, adultos e hóspedes 60+. E não é somente nas férias, é sempre! Em qualquer época do ano”, finaliza Ricardo Gouveia.

Sobre o Malai Manso

Instalado às margens do Lago do Manso, o Malai Manso é um dos principais atrativos turísticos da mística Chapada dos Guimarães (MT). Com 256 apartamentos, área de 117 hectares e muitas atividades junto à natureza, ele foi o primeiro resort no conceito all inclusive no Centro - Oeste brasileiro.

O local é perfeito para quem busca animação e tranquilidade, sobretudo para quem viaja com a família e entre amigos! Piscinas para adultos e crianças, quadras de beach tênnis e futebol, tirolesa, paredão de escalada, arvorismo, arco e flecha e trilhas de contemplação, estão entre os principias itens de lazer do complexo hoteleiro.

O resort, a 103km de Cuiabá, conta com um estacionamento para 400 carros, heliponto, aeródromo homologado com pista asfaltada de 1.200m e com um píer onde se pode contratar atividades náuticas no Lago do Manso.

Serviço

Malai Manso Resort

Mais Informações: www.malaimansoresort.com.br – Tel.:(65)3028-0404 -WhatsApp:(65) 98174-0141 ou reservas@malaimansoresort.com. br –