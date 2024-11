Mamonas Cover Diet Music se apresenta em Ribeirão Preto Show do dia 23 de novembro (sábado), no Hard Rock Café, promete reviver toda a irreverência dos Mamonas Assassinas Cartão de Visita|Do R7 21/11/2024 - 14h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 14h28 ) twitter

Show do dia 23 de novembro (sábado), no Hard Rock Café, promete reviver toda a irreverência dos Mamonas Assassinas

No dia 23 de novembro (sábado), os fãs dos Mamonas Assassinas em Ribeirão Preto poderão reviver a energia e o humor característicos da banda no show da Mamonas Cover Diet Music. A apresentação será no Hard Rock Café, com abertura das portas às 18h. Os ingressos já estão à venda pelo site Bilheto (veja serviço abaixo).

Com um repertório composto por cerca de 20 músicas, o show promete fidelidade às versões originais ao vivo dos Mamonas Assassinas, incluindo sucessos como “Horizonte Infinito” - faixa que a banda tocava antes da fama, quando ainda se apresentava sob o nome de “Utopia”. O tributo ao grupo é detalhista, reproduzindo figurinos, cenário e performances de palco que fizeram a alegria de gerações de fãs.

A banda Mamonas Cover Diet Music é composta por Beto Guerreiro no vocal, Rafa Faria no baixo, Bocão Schneiders na guitarra, Joca Rezen no teclado e Caio Marques na bateria. “Mamonas Assassinas com certeza foi e sempre será a banda que mais curti na vida”, declara Faria. Beto Guerreiro, com longa trajetória musical, começou aos 9 anos e desenvolveu ao longo dos anos uma performance que recria fielmente o vocal e a presença de palco do vocalista Dinho, dos Mamonas Assassinas. Os músicos da banda original morreram em um trágico acidente aéreo em março de 1996.

‌



A Mamonas Cover Diet Music já participou de programas como "Domingão do Faustão", "Fantástico", "Domingo Legal" e "Altas Horas". Em 2017, o grupo ganhou destaque nacional ao liderar o evento do Dia Mundial do Rock, realizado pela 89 FM, com a participação de músicos como Egypcio e Japinha. Desde então, têm arrastado multidões em diversas cidades do país.

Serviço

‌



Mamonas Cover Diet Music

Data: 23 de novembro de 2024 (sábado)

‌



Horário: Abertura da casa às 18h

Local: Hard Rock Café (rua Edgar Rodrigues, 200 - Santa Cruz - Ribeirão Preto/SP)

Classificação: Livre

Ingressos:

Pista: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Mezanino (piso superior): R$ 100,00 (mesa para duas pessoas)

Mezanino (piso superior): R$ 200,00 (mesa para quatro pessoas)

Setor Platinum (frente ao palco): R$ 300,00 (mesa para quatro pessoas)

Setor Gold (ao redor da Platinum): R$ 120,00 (mesa para duas pessoas)

Vendas: https://bilheto.com.br/ comprar/2706/a-experiencia- mamonica (valor + taxa)

Realização: Live Co.