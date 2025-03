Mamonas O Legado participa do primeiro audiovisual do Grupo Página 1 Hit “Lá Vem o Alemão”, do Mamonas Assassinas, ganha versão de pagode no dia 28 de março Cartão de Visita|Do R7 25/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h45 ) twitter

Hit "Lá Vem o Alemão", do Mamonas Assassinas, ganha versão de pagode no dia 28 de março

Em um encontro memorável, a banda Mamonas O Legado marcou presença na gravação do primeiro audiovisual do Grupo Página 1, um evento que agitou o Quintal do Espeto Santana, na cidade de São Paulo/SP, em janeiro deste ano. O resultado desse feat. incrível estará disponível para o público no dia 28 de março, em todas as plataformas digitais.

O audiovisual, dirigido por Evandro Art Popular, será lançado em formato de série, começando com a música “Lá Vem o Alemão”, gravada com o Mamonas O Legado. O intuito do Página 1, conhecido como “O Grupo de todas as Versões”, é transformar grandes hits, de diferentes gêneros, em versões únicas no estilo pagode.

Uma curiosidade muito especial é que um dos integrantes teve uma banda cover dos Mamonas Assassinas na década de 90 e, ao participar dessa gravação, realizou um sonho de infância. Essa conexão torna a parceria ainda mais significativa, reforçando a energia contagiante e a emoção desse lançamento.

Os Mamonas Assassinas conquistaram o Brasil nos anos 90 com seu estilo único e irreverente, fizeram um sucesso meteórico com suas letras cheias de duplo sentido e shows enérgicos, e marcaram uma geração. Infelizmente, um trágico acidente aéreo em 1996 interrompeu a trajetória da banda.

Mesmo após décadas, a música do quinteto de Guarulhos continua viva no coração dos fãs. Em 2023, o filme "Mamonas Assassinas - O Filme", chegou aos cinemas relembrando a história do grupo e, para manter viva a chama da banda, a "Mamonas Assassinas Produções" criou o projeto "Mamonas O Legado", com o objetivo de homenagear os músicos e levar esse legado para novas gerações.

A parceria com o Página 1 faz parte de uma grande celebração pelos 30 anos da banda, organizada pela Mamonas Assassinas Produções e pela Vira-Vira Produções, que conta, entre os integrantes, com familiares dos músicos da formação original do grupo. A marca promete mais novidades este ano, como outras parcerias de peso, lançamentos e grandes shows.