Mané Gostoso, da Companhia Ballet Stagium, homenageia Luiz Gonzaga no Teatro Sérgio Cardoso

O Ballet Stagium apresenta o espetáculo Mané Gostoso, em homenagem ao icônico cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga, nos dias...

O Ballet Stagium apresenta o espetáculo Mané Gostoso, em homenagem ao icônico cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga, nos dias 1, 2 e 3 de novembro no Teatro Sérgio Cardoso (Sala Paschoal Carlos Magno), gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte e vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. As apresentações acontecem na sexta e sábado, às 19h, e no domingo, às 19h30.

Mané Gostoso é uma obra genuinamente nacional, marcada pela forte identidade nordestina e pelo bom-humor, além de uma grandeza poética que permeia todo o espetáculo. O título faz referência ao famoso boneco de madeira, típico das feiras do Nordeste, e carrega a essência da cultura popular da região.

Com coreografia de Décio Otero e direção teatral de Marika Gidali, a obra destaca a versatilidade do povo brasileiro, retratando a riqueza cultural e a criatividade presente no cotidiano nordestino.

Ficha Técnica:

‌



Ballet Stagium – 53 anos

Espetáculo: Mané Gostoso

‌



Direção: Marika Gidali e Décio Otero

Coreografia: Décio Otero

‌



Direção Teatral: Marika Gidali

Músicas: Luiz Gonzaga

Execução: Quinteto Violado

Figurinos: Marcio Tadeu

Serviço:

"Mané Gostoso" - Ballet Stagium

Data: 1, 2 e 3 de novembro, sexta e sábado às 19h e no domingo às 19h30.

Ingressos: Inteira R$60,00 | Meia-entrada R$ 30,00 Meia | Sympla

Local: Teatro Sérgio Cardoso - R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Capacidade da Sala: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Sobre o Teatro Sérgio Cardoso

Localizado no boêmio bairro paulistano do Bixiga, o Teatro Sérgio Cardoso mantém a tradição e a relevância conquistada em mais de 40 anos de atuação na capital paulista. Palco de espetáculos musicais, dança e peças de teatro, o equipamento é um dos últimos grandes teatros de rua da capital, e foi fundamental nos dois anos de pandemia, quando abriu as portas, a partir de rígidos protocolos de saúde.

Composto por duas salas de espetáculo, quatro dedicadas a ensaios, além de uma sala de captação e transmissão, o Teatro tem capacidade para abrigar 827 pessoas na sala Nydia Licia, 149 na sala Paschoal Carlos Magno, além de apresentações e aulas de dança no hall do teatro.

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

Instagram | Facebook | Site