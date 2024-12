"Manifesto Roda de Samba": documentário destaca circuito carioca do movimento cultural Curta olha para o fenômeno cultural pela ótica da ocupação pública Cartão de Visita|Do R7 04/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curta olha para o fenômeno cultural pela ótica da ocupação pública

Um encontro de amigos com paixão por música e audiovisual resultou no “Manifesto Roda de Samba”. Iniciado em 2017, o curta documenta a cultura de ocupação pública das rodas de samba do Rio de Janeiro. Frequentando, curtindo e estudando o circuito carioca, a equipe de amigos e entusiastas aproveitou de suas conexões com o mundo do jornalismo e audiovisual para produzir o que se tornou o minidocumentário. O time rodou por duas semanas, visitando 11 rodas de samba em vários bairros da cidade.

O “Manifesto Roda de Samba” está disponível gratuitamente na plataforma de streaming Cultne.

Assista aqui: https://cultne.tv/temas/ 4/documentarios/video/587/ manifesto_roda_de_samba

‌



“Eu e Julio Morais nos conhecemos através de uma amiga em comum. Ela queria nos apresentar pois dizia que ambos gostávamos muito de música e falamos de coisas parecidas. Imediatamente percebi que o trabalho do Julio, com Circuito Carioca de Rodas de Samba, era uma oportunidade maravilhosa de rodar pela cidade conhecendo o movimento, com um cara lá de dentro. Mas ninguém vai numa Roda de Samba só para olhar – como disse Luís Antônio Simas no filme. Eu também queria mais do que visitar. Queria contar essa história. Queria filmar. Afinal não virei jornalista, nem fui pro audiovisual à toa”, conta Celso Lobo, roteirista e diretor do curta.

Celso começou ligando para dois amigos, donos de duas pequenas produtoras de audiovisual, e fez o convite para participar do projeto. Unidos pelo interesse e proximidade com o tema, a equipe foi movida basicamente a “água, gasolina e cerveja”. Ele complementa: “Alberto Picharillo veio de São Paulo e Juliana Faria envolveu o irmão, Nelson Faria. Ambos mobilizaram seus recursos técnicos para viabilizar a gravação. E chamamos aquela amiga que nos apresentou lá no começo, a cantora Thais Macedo, para nos ajudar a contar essa história. Estava montada a equipe.”

‌



A equipe foi recebida como parceira do movimento e sentiu-se honrada por estar lá com os músicos, organizadores e participantes. Além de ser uma maratona musical inigualável, os cineastas e admiradores perceberam durante as gravações como é importante a ocupação que o movimento faz nos espaços públicos, levando o encontro e a alegria que a Roda permite. No documentário, fica evidente que o palco pertence também aos anônimos que cantam junto a plenos pulmões.

Rodas de Samba

‌



Clube do Samba - Flamengo

Samba do Trabalhador - Andaraí

Samba na Fonte – Centro

Samba na Barão – Vila Isabel

Beco do Rato - Glória

Samba na Calçada - Madureira

Roda das Rodas - Praça Mauá

Jongo da Serrinha - Serrinha

Cacique de Ramos - Ramos

Moça Prosa - Largo da Prainha

Pagode do time de Crioulo – Feira da Glória

FICHA TÉCNICA

Direção e roteiro

Celso Lobo de Oliveira Neto

Direção de fotografia

Nelson Jairo Pontes Faria

Alberto Picharillo

Direção de arte

Bernardo Medeiros Gomes

Chefe de som direto

Breno Afonso Souza

Montador

Anderson Ferreira da Silva

Participação especial

Thais Macedo

Produção executiva

Juliana Pontes Faria

Julio Morais

Editor de som e mixagem

Breno Afonso Souza