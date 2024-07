Manu Bahtidão conquista certificado de Diamante Triplo com “Daqui Pra Sempre”

Cartão de Visita |Do R7

Neste sábado (29), Manu foi supreendida durante show em Aracati (CE) com mais três discos de platina, dentre eles para seu atual sucesso ‘Torre Eiffel”

Neste sábado (29), Manu Bahtidão foi surpreendida por sua equipe durante o show em Aracati/CE. Fenômeno em todo o país, a cantora recebeu no palco, na frente de milhares de pessoas, quatro certificados: um de Diamante Triplo, dois de Platino Duplo e um Platina, reafirmando ainda mais seu sucesso, que conquistou o Brasil.

A faixa “Daqui Pra Sempre”, hit em parceria com Simone Mendes, alcançou a marca de 510 milhões de streams e conquistou seu certificado de Diamante Triplo. Em seguida, a artista recebeu o disco de Platina Duplo por “Abismo”, faixa que contou com Mari Fernandez e soma 200 milhões de plays. Posteriormente “Vinho Branco”, a música inédita do novo projeto da cantora, recebeu disco de Platina Duplo por registrar seus 100 milhões de plays. Para fechar, “Torre Eiffel”, que teve participação da dupla Guilherme & Benuto, resultou em um disco de Platina por seus mais de 90 milhões de plays.

Muito emocionada, Manu compartilhou: “Estou realizada com tudo isso! Fui pega de surpresa e fiquei muito feliz. Conquistamos lugares e números que eu jamais imaginei, só tenho a agradecer pelos meus fãs por isso, sem eles nada disso seria possível. Essa conquista é de vocês, obrigada por sempre me apoiarem em tudo, eu amo vocês!”.