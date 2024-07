Manu Bahtidão conquista Disco de Diamante Triplo com “Daqui Pra Sempre" Manu Bahtidão foi surpreendida por sua equipe durante o show em Aracati/CE com a entrega de quatro discos certificados pelo Pró Música... Cartão de Visita|Do R7 20/07/2024 - 16h03 (Atualizado em 20/07/2024 - 16h03 ) ‌



Manu Bahtidão foi surpreendida por sua equipe durante o show em Aracati/CE com a entrega de quatro discos certificados pelo Pró Música. Fenômeno em todo o país, a cantora recebeu no palco, na frente de milhares de pessoas, quatro certificados: um de Diamante Triplo, dois de Platino Duplo e um Platina, reafirmando ainda mais seu sucesso, que conquistou o Brasil.

A faixa “Daqui Pra Sempre”, hit em parceria com Simone Mendes, alcançou a marca de 510 milhões de streams e conquistou seu certificado de Diamante Triplo. Em seguida, a artista recebeu o disco de Platina Duplo por “Abismo”, faixa que contou com Mari Fernandez e soma 200 milhões de plays. Posteriormente “Vinho Branco”, a música inédita do novo projeto da cantora, recebeu disco de Platina Duplo por registrar seus 100 milhões de plays. Para fechar, “Torre Eiffel”, que teve participação da dupla Guilherme & Benuto, resultou em um disco de Platina por seus mais de 90milhões deplays.