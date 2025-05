Manu Bahtidão lança “Agora Aguenta Coração” ao lado da filha Clara em performance emocionante Uma canção sobre amores impossíveis ganha novos significados com duas gerações unidas pela música. Lançamento chega às plataformas... Cartão de Visita|Do R7 09/05/2025 - 09h06 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h06 ) twitter

Uma canção sobre amores impossíveis ganha novos significados com duas gerações unidas pela música. Lançamento chega às plataformas no dia 9 de maio

Ouça aqui: https://onerpm.link/ agoraaguentacoracao

Em um momento raro e comovente, Manu Bahtidão divide o palco com sua filha Clara na faixa inédita “Agora Aguenta Coração”. A união das duas vozes transforma a canção — originalmente marcada por uma letra intensa sobre amores não vividos — em um retrato profundo de conexão, afeto e sintonia familiar. A música estará disponível nas plataformas digitais a partir da 0h do dia 9 de maio, e ganha clipe no YouTube ao meio-dia do mesmo dia.

Com interpretação visceral de Manu e a delicadeza surpreendente de Clara, o dueto traz um contraste tocante. Cada verso, carregado de emoção, ganha ainda mais força ao ser compartilhado por duas gerações que falam a mesma língua: a da música como forma de expressão e entrega. “Eu quase já soltei um eu te amo / Quase falei seu nome na hora h / Ultimamente eu faço amor chorando / De olhos fechados pra te imaginar”, diz um dos trechos mais intensos da composição, assinada por Manu Bahtidão, Ricardus, Léo Carvalho e Romim Mahta.

“Cantar com a Clara foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Essa música já carrega uma intensidade muito forte, mas dividir essa interpretação com minha filha trouxe um novo significado pra tudo. É um momento que vai ficar marcado pra sempre na nossa história.” — Manu Bahtidão

Mais do que um lançamento musical, “Agora Aguenta Coração” registra um encontro simbólico entre mãe e filha — não apenas no palco, mas na vivência artística e emocional. Uma passagem de microfone que representa cumplicidade, admiração mútua e a força dos laços que não precisam ser explicados. Para quem acredita que a música tem o poder de eternizar sentimentos, esse dueto é um presente raro e inesquecível.

Agora Aguenta Coração - Manu Bahtidão, Clara

Lançamento: 9 de maio de 2025

Compositores: Manu Bahtidão, Ricardus, Léo Carvalho e Romim Mahta.

Letra:

O certo mesmo era a gente não manter contato

O certo mesmo era a gente se afastar

Uma hora dessa a gente não vai segurar

Eu quase já soltei um eu te amo

Quase falei seu nome na hora h

Ultimamente eu faço amor chorando

De olhos fechados pra te imaginar

Agora aguenta coração

Se livrar dessa prisão

Tá insistindo em querer ele por perto

Mesmo sabendo que não vai dar certo

Agora aguenta coração

Se livrar dessa prisão

Eu só queria controlar meus sentimentos

Pra evitar todo esse sofrimento