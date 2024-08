Manu Bahtidão lança single inédito intitulado 4 enganados Faixa fica disponível nesta quinta-feira (22) às 21h em todas as plataformas de áudio Cartão de Visita|Do R7 20/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Faixa fica disponível nesta quinta-feira (22) às 21h em todas as plataformas de áudio

Que a Manu Bahtidão é um sucesso, não é segredo para ninguém. Com hits atrás de hits, a cantora atualmente soma mais de 1.2 bilhão de views apenas em seu canal do Youtube. Agora a artista se prepara para lançar um single inédito que fará a abertura para o seu novo projeto audiovisual que será gravado ainda neste ano. Intitulada “4 enganados”, a música chegará em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira (22) às 21h e seu lyric video fica disponível no dia seguinte, 23, às 12h.

Composta pela própria Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus e Léo Carvalho, a música que traz em seus versos a pegada da sofrência com as levadas do tecnomelody aborda o tema de um amor não correspondido onde eles não conseguem se relacionar.

Manu Bahtidão - 4 enganados

‌



Lançamento: 22 de agosto de 2024 pela ONERPM

LETRA:

‌



Quatro Enganados

Perdidos no Mundo...

‌



Você com ela, e eu com ele

E a gente querendo ficar junto

Mas que pena que o amor

Ás vezes tem disso

Você encontra sua cara metade

Só que ela já tá presa em outro compromisso

A gente se esconde pra se encontrar

Pra dois Sorrir, dois tem que chorar

Até quando? Até quando? Até quando o coração vai suportar?

Não consigo mais esconder

Sentimento tá gritando

Que eu te amo, Que eu Te amo

Você faz amor com ela e

Mas em mim que tá pensando

Porque eu te amo

E você me ama o mesmo tanto