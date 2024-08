Manu Bahtidão se torna a primeira artista de tecnomelody a alcançar o TOP 1 do Spotify Brasil A faixa já acumula mais de 180 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo, transformando-se em um verdadeiro fenômeno nacional... Cartão de Visita|Do R7 02/08/2024 - 00h52 (Atualizado em 02/08/2024 - 00h52 ) ‌



A faixa já acumula mais de 180 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo, transformando-se em um verdadeiro fenômeno nacional

A música brasileira celebra um marco histórico! A cantora Manu Bahtidão alcançou o topo das paradas nacionais do Spotify, conquistando o 1º lugar com a faixa "Torre Eiffel", em parceria com a dupla sertaneja Guilherme & Benuto. Este feito inédito destaca Manu Bahtidão como a primeira artista de tecnomelody a alcançar o topo do Spotify Brasil, solidificando o gênero como uma força relevante no cenário musical nacional.

"Torre Eiffel" já acumula mais de 180 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo, tornando-se um verdadeiro fenômeno nacional. A música, que narra a história de um relacionamento que chegou ao fim, foi parte do DVD “Daqui Pra Sempre”, gravado em Fortaleza (CE). Desde seu lançamento em março deste ano, a faixa tem conquistado o coração dos fãs, recebendo um disco de Platina por seus mais de 90 milhões de plays.

Manu Bahtidão, já conhecida por seus sucessos anteriores, como "Daqui Pra Sempre" com Simone Mendes, que atingiu o 2º lugar no Spotify Brasil, continua a mostrar sua força e versatilidade no cenário musical. Este novo marco reafirma sua importância na música brasileira e seu papel como pioneira na promoção do tecnomelody, um estilo genuinamente paraense que tem ganhado cada vez mais visibilidade.

A trajetória de Manu Bahtidão é marcada por conquistas notáveis. Com quatro certificados recebidos, incluindo um Diamante Triplo e dois Platina Duplo, a artista se consolida como uma das grandes referências da música brasileira. "Daqui Pra Sempre" superou 510 milhões de streams, resultando em um certificado de Diamante Triplo, enquanto outras faixas como "Abismo" e "Vinho Branco" também receberam certificados de Platina Duplo.

"Estou muito feliz com mais esse marco. ‘Torre Eiffel’ é uma música muito especial e os meus fãs abraçaram demais ela, só tenho que agradecer por tudo que vem acontecendo, sem eles nada disso seria possível!", declarou Manu Bahtidão sobre o feito.

O sucesso de “Torre Eiffel” não só reforça a posição de Manu Bahtidão na música brasileira, mas também destaca a ascensão do tecnomelody paraense. A artista está fazendo história ao levar a música do Norte do Brasil para novas alturas, celebrando a rica cultura do Norte e mostrando a força e originalidade deste estilo musical no cenário nacional.