Manu Bahtidão se une a Bruno e Trio no lançamento do single “DÓ-RÉ-MI” A canção também chamou a atenção de figuras influentes como Carlinhos Maia, que se rendeu ao hit Cartão de Visita|Do R7 30/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 30/08/2024 - 21h31 ) ‌



Manu Bahtidão, o maior nome do tecnomelody brasileiro, se une a Bruno e Trio no lançamento do single "DÓ-RÉ-MI". A colaboração entre os dois artistas promete reforçar o poder do tecnomelody, que vem ganhando destaque tanto no Brasil quanto no exterior.

O single "DÓ-RÉ-MI" já está viralizando nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde a faixa tem conquistado uma nova geração de fãs. A canção também chamou a atenção de figuras influentes como Carlinhos Maia, que se rendeu ao hit. Essa parceria entre Manu Bahtidão e Bruno e Trio destaca a força do tecnomelody, um gênero que, cada vez mais, rompe barreiras e conquista o público dentro e fora do Brasil.

Para Bruno e Trio, que celebra duas décadas de uma carreira repleta de sucessos, "DÓ-RÉ-MI" é mais uma prova de sua capacidade de inovar e de se conectar com o público. Já Manu Bahtidão, que tem se destacado como uma das artistas mais influentes do gênero, continua a impulsionar o tecnomelody para novas alturas, colocando o Norte do país em evidência.

Com 20 anos de carreira dedicados ao tecnomelody, Manu Bahtidão é uma artista que conquistou o público com sua autenticidade e talento. Seus sucessos "Daqui Pra Sempre" e "Torre Eiffel" acumularam milhões de streams, consolidando sua posição no cenário musical. Manu possui em seu currículo um Disco de Diamante Triplo, dois de Platina Duplo e um de Platina, com hits que somam mais de 1,3 bilhão de visualizações no YouTube.

Bruno e Trio, por sua vez, é um ícone da música paraense, com mais de 30 sucessos aclamados nas regiões Norte e Nordeste do país. Iniciando sua carreira aos 20 anos, Bruno Mafra, que reside em Portugal desde 2017, continua a desenvolver seus projetos tanto no Brasil quanto na Europa, sempre com o propósito de honrar seu pai celestial. Sua música é um reflexo de sua fé e dedicação, incorporando elementos eletrônicos que tornam suas faixas únicas e cativantes.

O lançamento de "DÓ-RÉ-MI" é uma oportunidade única para os fãs e para o público em geral redescobrirem os clássicos do melody com uma nova roupagem, mais pop e moderna. Essa colaboração não só reforça a importância da cultura tecnomelody, mas também a apresenta para uma nova geração de ouvintes, garantindo que o legado desse gênero continue a crescer.

Dó-Ré-Mi: https://open. spotify.com/intl-pt/album/ 591fR8XMqs8V1mItc6OgGP