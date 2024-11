Manu Bahtidão viraliza no TikTok com seu novo single "Universo" antes do lançamento oficial A cantora Manu Bahtidão alcançou um marco expressivo nas redes sociais com seu novo single "Universo", que viralizou no TikTok antes... Cartão de Visita|Do R7 15/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cantora Manu Bahtidão alcançou um marco expressivo nas redes sociais com seu novo single "Universo", que viralizou no TikTok antes mesmo de seu lançamento oficial. A faixa, divulgada há poucos dias, já soma mais de 70 mil criações na plataforma em diversos perfis de fã clubes e no oficial da artista, conquistando fãs e seguidores e se tornando um verdadeiro “esquenta” para a gravação de seu próximo DVD, Destino, que será gravado em São Paulo no próximo mês.

O sucesso no TikTok é só o começo do impacto que "Universo" promete ter. A música, que aborda as complexidades dos relacionamentos e as situações em que, mesmo desejando permanecer ao lado de alguém, o destino toma outro rumo, é uma prévia do novo projeto de Manu. A cantora está em plena produção do clipe de "Universo", cujas gravações ocorreram neste domingo (13/10) em um estúdio em São Paulo. Com três cenários deslumbrantes, o videoclipe transporta o público para locais icônicos como Paris, Grécia, e uma piscina infinita, oferecendo uma experiência visual única que complementa a profundidade da faixa.

O lançamento oficial da música está marcado para o dia 24 de outubro às 21h em todas as plataformas de música e o clipe está marcado para o dia 25 de outubro, às 12h, no canal do YouTube de Manu Bahtidão. "Universo" chega para aquecer os corações dos fãs e preparar o terreno para a gravação do DVD Destino, que ocorrerá em 20 de novembro, no Parque Villa Lobos, em São Paulo. Este novo trabalho marca uma nova era na carreira de Manu Bahtidão, consolidando-a como uma das grandes revelações da música brasileira, ao transformar experiências emocionais em músicas que tocam profundamente o público.

Manu Bahtidão continua a surpreender e emocionar, mostrando que sabe traduzir em versos e melodia as nuances dos sentimentos humanos, conectando-se diretamente com seus fãs. A expectativa para o lançamento do clipe e do DVD Destino é grande, e "Universo" já se mostra como um dos grandes sucessos dessa nova fase da artista.

Pré Save "Universo": https://onerpm. link/universomanu