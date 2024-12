Manu se une a Matheus & Kauan em nova versão de “Universo” O novo single de Manu Bahtidão, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, faz parte de seu mais novo DVD, intitulado... Cartão de Visita|Do R7 06/12/2024 - 14h48 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h48 ) twitter

O novo single de Manu Bahtidão, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, faz parte de seu mais novo DVD, intitulado “Destino”

Manu Bahtidão acaba de lançar seu mais novo single nesta quinta-feira (5): uma nova versão da faixa “Universo”, lançada como uma música solo em outubro. A nova versão, que faz parte do futuro DVD de Manu, “Destino”, vem com a participação da dupla sertaneja Matheus & Kauan, unindo o tecnomelody da cantora, com o sertanejo da dupla.

Ouça “Universo”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o novo single de Manu Bahtidão promete emocionar seu público ainda mais que a versão solo da faixa. Com uma composição centrada em torno de encontros e desencontros de um par romântico, “Universo” conta com uma vibe de sofrência, especialidade dos três artistas envolvidos no single.

"Quando o universo não quer, não bata de frente / Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente", canta Manu e Matheus & Kauan em “Universo”.

A nova versão de “Universo” vem após o grande sucesso de sua versão solo, atingindo mais de quatro milhões de reproduções somente no Spotify, além de mais de 100 mil criações no TikTok. Um dos primeiros singles do novo DVD de Manu Bahtidão, o sucesso de “Universo” abre uma nova era de ainda mais crescimento para a artista.

“Universo” faz parte do novo DVD “Destino”, que foi gravado ao ar livre, no Parque Villa-Lobos em São Paulo. O novo projeto promete explorar ainda mais a versatilidade de Manu como artista, além de destacar a fidelidade do público da cantora, que aguarda o lançamento de “Destino” com muita empolgação.

Além do lançamento nas plataformas digitais, via ONErpm, a nova faixa também vem acompanhada de um videoclipe que dá ao público mais um gostinho de como foi a gravação do DVD “Destino”. O vídeo de “Universo” estará disponível no canal oficial de Manu Bahtidão, no Youtube, a partir da sexta-feira (6), ao meio-dia.

Assista “Universo”.

Sobre Manu Bahtidão: Manu Bahtidão iniciou sua carreira aos 14 anos em uma banda de forró em Juazeiro do Norte (CE). Em 2007 fez parte da Banda da Loirinha, passou pela Companhia do Calypso e, em 2009, em Belém do Pará, deu vida à Banda Batidão, apostando no tecnomelody. Em 2015 decidiu seguir carreira solo e apostar na sua carreira no sertanejo. Lançou um EP e o single "Não Tem Essa Que Não Chora" com participação de Simone Mendes, garantindo mais de 24 milhões de streams.

Em 2020, Manu retorna ao tecnomelody com "Rapariga" e "Par Perfeito", que se tornou a música do verão, conquistou mais de 30 MILHÕES de streams. No segundo semestre de 2023 lança a primeira faixa do seu novo DVD Daqui Pra Sempre. Em junho de 2024, a artista lançou o DVD na íntegra, o projeto que apresentou a artista para o Brasil e o mundo e que conta com mais de 1 bilhão de streams.

Instagram.

Sobre Matheus e Kauan: Os irmãos goianos Matheus e Kauan, naturais de Itapuranga/GO, já nasceram unidos pelo gosto musical e escolheram desde cedo a música como profissão. Após mais de 15 anos de carreira a dupla segue crescendo e conquistando o Brasil, sendo até indicada ao Grammy Latino em 2022, na categoria de melhor álbum de música sertaneja.

A dupla lançou em 2024 o eclético DVD PRAIOU, com participações de artistas de gêneros diversos e conquistou o público com os hits Cronômetro e Não Recomendo. Agora, Matheus & Kauan se reconectar com suas raízes no sertanejo com o audiovisual Envolvente, sua aposta para o próximo ano.

Instagram.