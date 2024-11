Marcela Scheid lança livro de poesias em São Paulo A artista visual, designer e escritora apresenta sua obra, Estavelmente Instável, em evento que terá bate-papo com convidadas Cartão de Visita|Do R7 29/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 29/11/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A artista visual, designer e escritora apresenta sua obra, Estavelmente Instável, em evento que terá bate-papo com convidadas

Com uma respeitada carreira de artista visual, designer gráfica e muralista, a também escritora Marcela Scheid chega com o seu livro de estreia, Estavelmente Instável, publicado pela Editora Planeta, para integrar a poesia urbana e feminista nacional. O lançamento do livro em São Paulo acontece no dia 02 de dezembro na Livraria da Vila de Pinheiros, em evento que contará com a presença das convidadas Maria Carolina Casati e Paula Jacob para bate-papo.

SERVIÇO

Evento: Sessão de autógrafos e bate-papo de Estavelmente instável com Marcela Scheid e convidadas

‌



Data: 02/12/2024

Horário: 19h

‌



Local: Livraria da Vila – Pinheiros

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 915 – Pinheiros, São Paulo, SP

‌



Evento gratuito e aberto ao público

SAIBA MAIS SOBRE O LIVRO

Nas mais de duzentas páginas de Estavelmente instável, a autora explora o conceito de autoficção com uma intensidade visceral e emoção palpável, destacando temas que permeiam as vivências das mulheres e nuances do universo feminino. A obra é uma ode à pluralidade de expressões e um manifesto de libertação feminina, revelando um caminho repleto de introspecção e coragem que evoca a jornada criativa da própria autora em busca de sua autenticidade. Para isso, se utiliza de uma linguagem narrativa marcada pelo jogo de palavras e ilustrações, sempre associadas ao vermelho intenso, já característico de Scheid.

Depois de explorar diversas áreas da arte, de postagens em suas redes sociais passando por coleções de decoração para casa e ilustração de livro de contos, Marcela Scheid mergulha de vez em uma essência feminina que transita entre a vulnerabilidade emocional e a potência afirmativa de ser.

“então,

me deixa sentir em paz.

me deixa falar em paz.

me deixa.

me deixa ser.

Eu”.

SOBRE A AUTORA

Marcela Scheid é artista visual, ilustradora e designer gráfica formada pelo Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro (UniverCidade). Pesquisadora, Scheid explora a condição da mulher frente às mudanças sociais e políticas do contemporâneo por meio do desenho e da escrita, tendo como marca o vermelho vibrante ao falar sobre vivências femininas. Somando mais de 140 mil seguidores no Instagram, a autora é uma das novas vozes da poesia urbana e feminista e estreia na literatura com Estavelmente Instável.