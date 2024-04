Marcelinho Freitas apresenta o projeto “Meu Samba, Minha História”

Alto contraste

A+

A-

Audiovisual traz sucessos da carreira do cantor e participações especiais de Netinho de Paula, Salgadinho, Márcio Art, Encontro de Batuqueiros e Prettos

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Foto: Divulgação

Conhecido por emplacar vários hits como: “Mariana parte minha”, “Nascente”, “Pra ficar”, “Felicidade escondida”, entre outras canções, o cantor e compositor Marcelinho Freitas está com um projeto novo! Com mais de 35 anos de trajetória, o artista apresenta o audiovisual “Meu Samba, Minha História”.

O álbum gravado na Vila do Samba, em São Paulo, tem 15 regravações de sucessos que marcaram a história dele e de outros artistas. Com participações de Netinho de Paula, Salgadinho, Márcio Art, Encontro de Batuqueiros e Prettos, “Meu Samba, Minha História” tem produção musical de Diego Alexandre, direção de vídeo de Thiago Stancev e direção executiva de Beto Santos.

“Juntei grandes amigos do samba/pagode no palco comigo neste projeto. Estou muito feliz em poder dividir ele com o público”, comemorou o cantor.

Os singles estão sendo lançados em partes nas plataformas e no YouTube, assista aqui!

Com uma voz marcante e um estilo romântico que conquistou corações ao longo dos anos, Marcelinho Freitas é figura emblemática no cenário do samba brasileiro. Sua jornada musical começou como vocalista do Grupo Sem Compromisso em 1987, onde sua voz se tornou sinônimo de sucesso nos anos 90.

Em 2017 iniciou sua carreira solo, em seguida lançou seu primeiro álbum, intitulado “Caçador de Emoções”, que teve grande repercussão, marcando o início de uma nova fase em sua carreira. Demonstrando sua versatilidade e talento, Marcelinho consolidou seu espaço com o lançamento do DVD "Meu Jeito De Ser" em 2020, repleto de participações especiais e recheado de grandes sucessos.

De volta aos holofotes, o artista está pronto para encantar o público com esse novo projeto que promete ficar para a história. Prepare-se para se emocionar cada vez mais com o cantor mais romântico do samba brasileiro.

Para saber mais sobre o artista, acesse: @marcelinhofreitasoficial