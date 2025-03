Marcelo D2 lança Vol. 3: LUIZA, o terceiro álbum do Manual Prático do Novo Samba Tradicional O álbum está disponível no link Cartão de Visita|Do R7 19/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h05 ) twitter

Marcelo D2 segue seu mergulho na essência do samba, com particular olhar contemporâneo, através de Vol. 3: LUIZA, terceiro volume de sua quadrilogia Manual Prático do Novo Samba Tradicional. O disco, que chega às plataformas digitais no dia 19 de março, disponível no link, é um novo capítulo da jornada que o artista iniciou com IBORU, em 2023, e que se desdobra agora com ainda mais profundidade, alma e identidade.

Em Vol. 3: LUIZA, Marcelo D2 se aprofunda na construção estética do Novo Samba Tradicional, ampliando as possibilidades sonoras do gênero ao mesclar batidas eletrônicas, percussão tradicional e narrativas afetivas. O artista reafirma sua busca por um samba de vanguarda, que respeita suas raízes, mas também se abre para novas estéticas e abordagens musicais. O Novo Samba Tradicional se consolida, assim, como um movimento que conecta passado, presente e futuro, sem perder de vista o calor humano e a vivência do cotidiano.

O álbum é uma homenagem à Luiza Machado, companheira e parceira criativa do artista. Mais do que uma reverência ao afeto, o disco transforma a cumplicidade e a troca de vivências entre os dois em música, revelando a conexão que guia não apenas sua trajetória pessoal, mas também sua obra artística. Se no primeiro volume do Manual Prático - Dona Paulete, mãe de Marcelo - aborda-se a criação, as inspirações iniciais do artista, no volume dois - Tia Darci - tem-se um aprofundamento no universo do samba. Já o volume três traz um tom mais intimista e coloca o encontro com Luiza como elemento inspiracional central.

A força de LUIZA está na forma como o álbum dialoga com o conceito de família, seja por meio dos arranjos, das letras ou mesmo da atmosfera intimista das gravações. O repertório passeia por clássicos do samba e do artista, que ampliam o território sonoro do Novo Samba Tradicional.

A música que dá o tom do álbum é Lucidez, sucesso do Fundo de Quintal que agora ganha uma nova roupagem sob a batuta de Nave, Mário Caldato Jr. e Os Fita. O clássico, eternizado na voz de Jorge Aragão, ressurge com a vibração percussiva do Novo Samba Tradicional, mesclando graves eletrônicos e beats contemporâneos ao tempero tradicional dos tambores.

Faixas do álbum:

Retrato Cantado de um Amor

Intérprete: Marcelo D2

Compositores: Adilson Bispo e Zé Roberto

Produção: Nave, Mario Caldato Jr Lucidez

Intérprete: Marcelo D2

Compositores: Jorge Aragão e Cleber Augusto

Produção: Nave, Mario Caldato Jr, Os Fita, Marcio Alexandre Bebel (Interlúdio por Bebel, filha de Marcelo D2 e Luiza Machado)

Produção: Os Fita Nas Águas de Amaralina

Intérpretes: Luiza Machado e Marcelo D2

Compositores: Martinho da Vila e Nelson Rufino

Produção: Nave, Fejuca, Mario Caldato Filho de Jorge

Intérprete: Marcelo D2

Compositores: Jorjão, Ronaldo Camargo e Juninho Thybau

Produção: Os Fita, Mario Caldato Jr Tataruê

Intérprete: Marcelo D2

Compositora: Geovana

Produção: Nave, Mario Caldato Jr 1967

Intérprete: Marcelo D2

Compositores: Rodrigo Nuts, Marcelo D2 e Zé Gonzales

Produção: Nave, Mario Caldato Jr

O samba como álbum de família

A foto de capa traz a lembrança do aniversário de Luiza, em Nova York, enquanto as fotos que acompanham o lançamento do álbum registram o casal tendo como cenários diversos ambientes de sua casa, no Rio de Janeiro, com ambientes coloridos e repletos de arte, retratando o casal em momentos de interação e conexão. Esse será o mesmo tom da série de visualizers que acompanha o lançamento e que será publicada nos canais oficiais do artista como sustentação do volume.

Sobre o Manual Prático do Novo Samba Tradicional

O Manual Prático do Novo Samba Tradicional é uma série de quatro discos idealizada por Marcelo D2 e Luiza Machado, com o objetivo de revisitar o samba sob uma ótica contemporânea. Cada volume da quadrilogia busca explorar diferentes nuances do gênero, integrando elementos tradicionais a novas experimentações sonoras.

O projeto também celebra as memórias e a influência cultural das pessoas que marcam a vida do artista, como Luiza.

O próximo volume do Manual está previsto para ser lançado ao longo de nos no próximo mês, consolidando o projeto como uma das principais iniciativas de Marcelo D2 em sua jornada artística.

Projeto - Manual Prático do Novo Samba Tradicional

Produção: Pupila Dilatada

Realização: Pupila Dilata e Elemess

Management: Elemess

Distribuição: Altafonte

Assessoria de comunicação e PR: Lupa Comunicação

Comunicação digital: Moving



Ensaio fotográfico - equipe criativa:

Direção criativa e fotografia: Gabriel Mota (@motxgabriel)

Assistente de fotografia: João Falcão (@falcao.fr)

Produção de moda e styling: Lucia Souza (@luciasouzzs)

Assistente de styling: Italo Leal (@itisleal)

Maquiagem: Mari Mysz

Set design: Lailow (@lailow) e Lucas Lugon (@lclugon)